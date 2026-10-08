Firefly Studios heeft de releasedatum voor Stronghold 4 onthuld

Stronghold 4 houdt zich sterk de afgelopen tijd, want na een optreden tijdens de PC Gaming Show van twee weken geleden, duikt de game nu ook weer op tijdens The Triple-i Initiative Showcase. Dit keer met goed nieuws, want de releasedatum voor de game is bekend.

Firefly Studios heeft de releasedatum voor Stronghold 4 uit de doeken gedaan en deed dit tijdens The Triple-i Initiative Showcase. Twee weken geleden werden al een aantal features getoond van deze aankomende Middeleeuwse-game en vandaag is daar dus aanvullende informatie bijgekomen. Hoewel de trailer niet al te veel nieuwe elementen toont, vertelt het wel vanaf wanneer de game speelbaar is en dat het nu al mogelijk is om aan de slag te gaan met de demo van de game.

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Stronghold 4 verschijnt op 7 december op pc, maar als je niet zolang kunt wachten dan is de demo nu al beschikbaar.