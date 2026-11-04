Stronghold 4 laat op zich wachten tot april 2027
Wood, needed! Maar dan wel op een latere datum, want Stronghold 4 is uitgesteld naar volgend jaar. Dit laat Firefly Studios weten via een video-update.
De RTS- en tevens city builder simulatiegame wordt pas uitgebracht in april 2027. Firefly Studios heeft namelijk besloten extra tijd in de ontwikkeling te steken. Studiohoofd Nick Tannahill geeft aan dat ze hiermee luisteren naar de feedback en dat ze zoveel mogelijk gepolijste content uitbrengen tijdens de Early Access-release. Men belooft een volledige singleplayer-campaign, een skirmish-modus, een freebuild-modus, economische gameplay en nog meer. Verder vindt Firefly Studios het ook geen ramp om uit de nasleep van GTA VI te blijven en ze tonen de komende maanden meer showcase-video's over de personages, combat, diverse features en de Early Access-roadmap. Dus mocht je uitkijken naar deze launch, dan kun je genoeg trailers verwachten, voordat we in april arriveren.
Strongholds 4 is beschikbaar vanaf 20 april 2027 voor de pc via Steam Early Access
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Trailer
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Trailer
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Altijd goed dat ontwikkelaars op deze manier open en transparant communiceren. Prima om de game uit te stellen zodat het resultaat van de eerste EA-versie straks echt goed is. Vond de demo in ieder geval al erg leuk maar wel zeker met de nodige ruimte voor verbetering. Als longtime fan kijk ik in ieder geval erg uit naar Stronghold 4!
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