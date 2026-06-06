Ace Combat 8: Wings of Theve is dit showcase-seizoen inmiddels meermaals voorbijgekomen. Zo ook tijdens Future Games Show: Summer Showcase 2026. Dit keer in de vorm van een interview met brand director Kazutoki Kono en Ace Combat 8: Wings of Theve-producer Manabu Shimomoto.

In principe horen we gedurende het interview weinig nieuws over Ace Combat 8: Wings of Theve, maar nieuwe gameplaybeelden zijn altijd welkom. Dit keer zien we wat meer daadwerkelijke actie en komen we te weten dat de targets niet langer gebonden zijn aan hun marker. Hierdoor kunnen spelers meerdere aanvliegroutes kiezen en de tegenstand van alle kanten onder vuur nemen.

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Tijdens de PlayStation State of Play van 2 juni is de releasedatum van Ace Combat 8: Wings of Theve bekendgemaakt. De game verschijnt op 2 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.