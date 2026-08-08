Muziek speelt een grote rol in Ace Combat 8: Wings of Theve
Door de geluidsbarrière knallen is natuurlijk heerlijk, maar Ace Combat 8: Wings of Theve is niets zonder zijn soundtrack. Bekijk nu de Ace Combat 8: Wings of Theve Developer Diary en kom te weten hoe de soundtrack tot stand is gekomen.
Arcade-dogfighter Ace Combat 8: Wings of Theve staat hoog op de verlanglijstjes. Terecht, want dit nieuwste deel in de serie lijkt een flinke stap vooruit te zijn ten opzichte van het al geweldige Ace Combat 7: Skies Unknown. Uiteraard is dit deel voorzien van de nodige geluidseffecten. Niet alleen van de straaljagers zelf, maar ook van sfeermuziek die moet aansluiten op het moment. Zo zien we in onderstaande Developer Diary een volledig orkest dat de muziek voor de game opneemt.
Ace Combat 8: Wings of Theve verschijnt op 2 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Mocht je de game nu pre-orderen, dan krijg je toegang tot de F-14A-straaljager en Ace Combat Zero: The Belkan War. Heb je er echt zin in, dan is er ook nog de Ace Combat 8: Wings of Theve Deluxe Edition, waarmee je onder andere drie dagen voor de daadwerkelijke release kunt spelen.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Zin in!
Ik moedt meteen denken aan Highway to the dsngerzone.
Ik zou hier geen volle mep voor betalen maar ik wil deze nieuwe game wel gaan spelen. Ik speel eigenlijk nooit dit soort titels, terwijl ze toch best leuk lijken.
Lijkt me een geweldige game dit🤘🏻