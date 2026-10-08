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The Triple-i Initiative 2026

Gameplay-reveal van The Talos Principle 3 toont puzzels in actie

Door Bram Noteboom
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De felbegeerde puzzelgame The Talos Principle 3 kwam langs tijdens The Triple-i Initiative met een heuse gameplay-reveal. Klaar om de hersenen te doen kraken? Check dan hieronder wat je te wachten staat.

The Talos Principle 3 dient als de afsluiter van de trilogie en ontwikkelaar Croteam is van plan er een groots einde van te maken. Je gaat namelijk op een intergalactische reis, waarin je meerdere planeten bezoekt en daar puzzels oplost. De gameplay-reveal toont meerdere gameplay-mechanics in actie. Oplettendheid, verbanden spotten en natuurlijk simpelweg logisch nadenken zijn waardevolle vaardigheden tijdens je playthrough. Hieronder kan je het zelf bewonderen:

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The Talos Principle 3 is beschikbaar in 2027 voor de pc en PlayStation 5.

Bron: The Triple-i Initiative
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5647 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Talos Principle 3
The Talos Principle 3

Ontwikkelaar

Croteam

Uitgever

Devolver Digital

Release

2027

Platforms

PC
PS5
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