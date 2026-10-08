Gameplay-reveal van The Talos Principle 3 toont puzzels in actie

De felbegeerde puzzelgame The Talos Principle 3 kwam langs tijdens The Triple-i Initiative met een heuse gameplay-reveal. Klaar om de hersenen te doen kraken? Check dan hieronder wat je te wachten staat.

The Talos Principle 3 dient als de afsluiter van de trilogie en ontwikkelaar Croteam is van plan er een groots einde van te maken. Je gaat namelijk op een intergalactische reis, waarin je meerdere planeten bezoekt en daar puzzels oplost. De gameplay-reveal toont meerdere gameplay-mechanics in actie. Oplettendheid, verbanden spotten en natuurlijk simpelweg logisch nadenken zijn waardevolle vaardigheden tijdens je playthrough. Hieronder kan je het zelf bewonderen:

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The Talos Principle 3 is beschikbaar in 2027 voor de pc en PlayStation 5.