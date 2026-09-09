Geoff Keighley en Mark Cerny investeren miljoenen in nieuwe gamemakers
Geoff Keighley, oprichter en presentator van The Game Awards, en Mark Cerny, architect van de PlayStation 5, hebben de krachten gebundeld om de Nova Games Foundation op te richten. De stichting deelt jaarlijks 2 miljoen dollar uit om startende gamedesigners van kapitaal te voorzien.
Waar de gamingscene wordt geteisterd door negatief nieuws, is het nu eens tijd voor wat positiviteit. Keighley en Cerny zijn gestart met de Nova Games Foundation. De instantie heeft een wereldwijd partnership met dertien universiteiten in onder andere Frankrijk, Duitsland, Amerika en Schotland. Deze dertien universiteiten mogen in totaal twintig studenten aandragen om in aanmerking te komen voor een beurs. Aanvankelijk bedraagt de beurs $100.000, maar dit kan oplopen tot $500.000 indien een project extreem veelbelovend is.
In gesprek met Game File laat Keighley onder andere weten dat hij de stichting heeft opgericht vanwege het feit dat hij zelf groot is geworden door de gamingindustrie. Aangezien Keighley geen kinderen heeft, is dit zijn manier om bij te dragen aan de ontwikkeling van de nieuwe generatie. Om wat verduidelijking te geven over het initiatief zegt Keighley er het volgende over:
“I’ve always wanted to give back, but given my role in the industry, I’ve never felt it appropriate to commercially invest in games. I’ve never owned stock in a game company or taken a financial stake in a game. Nova is philanthropy: we aren’t taking equity or looking to recoup the grants. The return we’re hoping for is creative—helping new voices make games and find their footing.”
In hetzelfde gesprek geeft Keighley aan dat hijzelf en Mark Cerny inmiddels miljoenen dollars in de kas hebben gestoken om het initiatief meerdere jaren draaiende te houden. Toch geeft Keighley aan dat hij hoopt dat anderen zich hierdoor geroepen voelen om in de toekomst als filantropisch investeerder deel te nemen aan het programma. Wat vinden jullie van dit initiatief? Laat het weten in de comments!
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Dit klinkt bijna als de start van een slechte mop.
Goed initiatief, en fijn dat Geoff zich nu nog een klein beetje groter kan gaan voelen. Win-win dus 😎
#57
Erg mooi initiatief!
Er word vaak gehaat op Geoff en z'n shows, maar dit is toch top!
Kijk eens aan wat een mooi initiatief!