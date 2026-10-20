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Gerucht: Vampire: The Masquerade - Bloodlines krijgt remaster

Door Simon Verbeke
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De geliefde vampieren-RPG Vampire: The Masquerade - Bloodlines verscheen in 2004 voor de pc en heeft sindsdien dat platform eigenlijk nooit verlaten. Geruchten duiken nu op dat er gewerkt wordt aan een nieuwe versie van deze game.

Op Reddit werd een bericht gepost door een fan van de rockband Genitorturers. Die band werkte indertijd mee aan de soundtrack van de game, vandaar de link. De groep zou tijdens een optreden hebben laten vallen dat er gewerkt wordt aan een nieuwe versie van Vampire: The Masquerade - Bloodlines en dat de band opnieuw meewerkt aan het project. Even later laat een leaker van zich horen, ook op Reddit. Daimler_KKnD zette een post online waarin hij bevestigt dat er inderdaad een remaster in de pijplijn zit. Meer details krijgen we niet.

Betekent dit dat Vampire: The Masquerade - Bloodlines nu eindelijk ook naar consoles zal komen en zou jij hem spelen? Bij de sequel was dat alvast wél het geval.

Bron: Reddit
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 22 reviews 383 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Vampire: The Masquerade - Bloodlines
Vampire: The Masquerade - Bloodlines

Ontwikkelaar

Troika Games

Uitgever

Activision Blizzard

Release

16 november 2004

Platforms

PC
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