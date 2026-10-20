Gerucht: Vampire: The Masquerade - Bloodlines krijgt remaster

De geliefde vampieren-RPG Vampire: The Masquerade - Bloodlines verscheen in 2004 voor de pc en heeft sindsdien dat platform eigenlijk nooit verlaten. Geruchten duiken nu op dat er gewerkt wordt aan een nieuwe versie van deze game.

Op Reddit werd een bericht gepost door een fan van de rockband Genitorturers. Die band werkte indertijd mee aan de soundtrack van de game, vandaar de link. De groep zou tijdens een optreden hebben laten vallen dat er gewerkt wordt aan een nieuwe versie van Vampire: The Masquerade - Bloodlines en dat de band opnieuw meewerkt aan het project. Even later laat een leaker van zich horen, ook op Reddit. Daimler_KKnD zette een post online waarin hij bevestigt dat er inderdaad een remaster in de pijplijn zit. Meer details krijgen we niet.

Betekent dit dat Vampire: The Masquerade - Bloodlines nu eindelijk ook naar consoles zal komen en zou jij hem spelen? Bij de sequel was dat alvast wél het geval.