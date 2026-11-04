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Golf With Your Friends 2 verhuist naar 2027-release

Door Bram Noteboom
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Team17 en Radical Forge verplaatsen de release van Golf With Your Friends 2 naar 2027. Daarmee wordt ook de Early Access-formule achterwege gelaten. Via een Steam-blogpost wordt meer informatie vrijgegeven.

In een vorige update had Team17 het al bekendgemaakt, maar de plannen om via een Early Access-release de titel op te bouwen, zijn geschrapt. Men wil in één keer vlammen, maar hierdoor moet er wel meer tijd worden gestoken in de ontwikkeling van Golf With Your Friends 2. De party-sportgame stond op de planning voor de herfst van dit jaar, maar deze releasewindow wordt niet gehaald. Ze mikken nu op 2027, al is een exacte releasedatum niet bekend. Zodra ze zeker weten wanneer ze Golf With Your Friends 2 uitbrengen, krijgen we dat te horen; stay tuned.

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Golf With Your Friends 2 is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5, XBOX Series X|S en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Team17
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5800 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Golf With Your Friends 2
Golf With Your Friends 2

Ontwikkelaar

Radical Entertainment, Team17

Uitgever

Team17

Release

2027

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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