Golf With Your Friends 2 verhuist naar 2027-release

Team17 en Radical Forge verplaatsen de release van Golf With Your Friends 2 naar 2027. Daarmee wordt ook de Early Access-formule achterwege gelaten. Via een Steam-blogpost wordt meer informatie vrijgegeven.

In een vorige update had Team17 het al bekendgemaakt, maar de plannen om via een Early Access-release de titel op te bouwen, zijn geschrapt. Men wil in één keer vlammen, maar hierdoor moet er wel meer tijd worden gestoken in de ontwikkeling van Golf With Your Friends 2. De party-sportgame stond op de planning voor de herfst van dit jaar, maar deze releasewindow wordt niet gehaald. Ze mikken nu op 2027, al is een exacte releasedatum niet bekend. Zodra ze zeker weten wanneer ze Golf With Your Friends 2 uitbrengen, krijgen we dat te horen; stay tuned.

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Golf With Your Friends 2 is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5, XBOX Series X|S en Nintendo Switch-consoles.