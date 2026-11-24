De organisatie achter het game-evenement gamescom heeft een belangrijke mededeling gedaan: Opening Night Live 2027 vindt plaats in de LANXESS arena. Dit laat men weten via social media.

Normaliter wordt de showcase gehost door Geoff Keighley gehouden in een van de vele zalen van de Koelnmesse GmbH. Aan de ene kant logisch; het daadwerkelijke gamescom-evenement is namelijk ook te vinden in de Messe. Echter, volgend jaar wordt het anders gedaan. De festiviteiten blijven wel in Keulen, maar de show wordt gehouden in een van de grootste overdekte arena's van Europa. De LANXESS arena dient dan ook als een belangrijke locatie voor internationale sport- en entertainmentevenementen. Een ding is zeker: het heeft veel meer stoeltjes beschikbaar, dus het is interessant om te zien of men groter gaat uitpakken om alle kaartjes te slijten. De datum staat in ieder geval al vast: op dinsdag 24 augustus 2027 kun je uitkijken naar de grootste aankondigingen met een extra focus op Europese makers.

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