Gravity Circuit 2 ontvangt demo en verschijnt in 2027

Dear Villagers heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor Gravity Circuit 2, het vervolg op de actiegame uit 2023. De game verschijnt in de lente van 2027 en krijgt een demo op Steam, die vanaf nu beschikbaar is.

Gravity Circuit 2 is een 2D-platformgame die inspiratie haalt uit klassieke consolegames. In dit vervolg duikt een nieuwe Ark op, waarna spelers aan de slag gaan met twee vechters die elk hun eigen krachten hebben. De game draait om Gravity en Power Circuit, die het gevaar moeten zien te stoppen. De nieuwe demo, die nu direct beschikbaar is, bevat ongeveer dertig minuten aan gameplay, verdeeld over twee levels. Ook kunnen spelers kiezen uit twee personages, Kai en Cable. Zo krijgen ze alvast een indruk van de actie en de speelstijl van het vervolg. De nieuwe trailer bevestigt ook dat Gravity Circuit 2 naar de Nintendo Switch 2 komt. Daarmee verschijnt de game op Steam, de Epic Games Store, PlayStation 5, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. De eerste Gravity Circuit kreeg goede kritieken. Het vervolg bouwt voort op die basis en brengt nieuwe levels en personages met zich mee.

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Gravity Circuit 2 staat gepland voor de lente van 2027. Een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt. Wie niet wil wachten tot 2027, kan de demo nu op Steam spelen.