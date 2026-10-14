GTA 6-interview: Volgende game laat niet 8 jaar op zich wachten

Bloomberg heeft een mooie exclusive te pakken. Het financiële nieuwsplatform mocht namelijk een dag lang rondhangen bij Rockstar North. Gedurende de dag zijn er meerdere interviews gehouden, wat heeft geresulteerd in een uitgebreid artikel over de totstandkoming van GTA 6.

Benieuwd naar het developmentproces van GTA 6? Bekijk dan nu de link in de bron, waarin Rockstar North uitgebreid vertelt over de ontwikkeling van de game. Het artikel is dermate uitgebreid dat er zelfs gebeurtenissen uit 2015 worden besproken. Het developmentteam ging namelijk op verkenningstrip naar Amerika voor bronmateriaal. Uit het interview blijkt dat aanvankelijk gepland was om GTA 6 te doen plaatsvinden in zowel Noord- als Zuid-Amerika. Grand Theft Auto 6 stond immers initieel bekend onder de werknaam 'Project Americas'. Al snel werd echter duidelijk dat Miami meer dan genoeg ruimte bood om een game mee te vullen.

In het interview wordt echter niet enkel op mooie momenten teruggeblikt. Zo wordt er ook teruggekeken naar 2022, het jaar waarin iemand toegang wist te krijgen tot Rockstars Slack-kanaal en zo meerdere rauwe gameplaybeelden werden buitgemaakt. Ook wordt de crunchcultuur uitvoerig aangehaald, waarbij de release en controverse rondom Red Dead Redemption 2 de ogen bij het management heeft weten te openen. Niet dat dit per se betekent dat er nu sprake is van veertigurige werkweken, maar volgens Rockstar Head of Publishing Jennifer Kolbe is er sprake van een grote verbetering, mede door de geïntroduceerde compensatie voor overuren.

Nu gaan wij hier natuurlijk niet alles uit het interview met Bloomberg noteren. Dat zou immers niet netjes zijn. Toch sluit het interview met een bijzonder positieve noot af. Zo wordt aangegeven dat GTA 6 een uitstekende basis biedt voor de toekomst. De nieuwe engine, tools en hechte medewerkers moeten Rockstar in staat stellen om nieuwe content sneller dan voorheen te produceren. Sterker nog, er wordt toegezegd dat we echt niet acht jaar op een volgende Rockstar-release hoeven te wachten.

Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series.