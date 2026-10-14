GTA 6-interview: Volgende game laat niet 8 jaar op zich wachten
Bloomberg heeft een mooie exclusive te pakken. Het financiële nieuwsplatform mocht namelijk een dag lang rondhangen bij Rockstar North. Gedurende de dag zijn er meerdere interviews gehouden, wat heeft geresulteerd in een uitgebreid artikel over de totstandkoming van GTA 6.
Benieuwd naar het developmentproces van GTA 6? Bekijk dan nu de link in de bron, waarin Rockstar North uitgebreid vertelt over de ontwikkeling van de game. Het artikel is dermate uitgebreid dat er zelfs gebeurtenissen uit 2015 worden besproken. Het developmentteam ging namelijk op verkenningstrip naar Amerika voor bronmateriaal. Uit het interview blijkt dat aanvankelijk gepland was om GTA 6 te doen plaatsvinden in zowel Noord- als Zuid-Amerika. Grand Theft Auto 6 stond immers initieel bekend onder de werknaam 'Project Americas'. Al snel werd echter duidelijk dat Miami meer dan genoeg ruimte bood om een game mee te vullen.
In het interview wordt echter niet enkel op mooie momenten teruggeblikt. Zo wordt er ook teruggekeken naar 2022, het jaar waarin iemand toegang wist te krijgen tot Rockstars Slack-kanaal en zo meerdere rauwe gameplaybeelden werden buitgemaakt. Ook wordt de crunchcultuur uitvoerig aangehaald, waarbij de release en controverse rondom Red Dead Redemption 2 de ogen bij het management heeft weten te openen. Niet dat dit per se betekent dat er nu sprake is van veertigurige werkweken, maar volgens Rockstar Head of Publishing Jennifer Kolbe is er sprake van een grote verbetering, mede door de geïntroduceerde compensatie voor overuren.
Nu gaan wij hier natuurlijk niet alles uit het interview met Bloomberg noteren. Dat zou immers niet netjes zijn. Toch sluit het interview met een bijzonder positieve noot af. Zo wordt aangegeven dat GTA 6 een uitstekende basis biedt voor de toekomst. De nieuwe engine, tools en hechte medewerkers moeten Rockstar in staat stellen om nieuwe content sneller dan voorheen te produceren. Sterker nog, er wordt toegezegd dat we echt niet acht jaar op een volgende Rockstar-release hoeven te wachten.
Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Het gaat ook bij rockstar studios alleen om de knaken uiteindelijk!! Dat hebben we de laatste 13 jaar wel gezien. Dus diegene die de game daarom links laat liggen, willen ze misschien ook graag bedienen! Is mijn gedachte? We gaan het zien 👀. Kan op een later moment ook genieten van de game.
Ik mag het hopen, 13 jaar wachten is eigenlijk wel bezopen.
Ik snap sowieso niet dat makers met een engine tegenwoordig niet gewoon meer games kunnen maken. Visueel is alles al zo mooi dat ik veel liever meer games van een vergelijkbaar niveau heb dan dat ze het weer proberen te verbeteren en ons meer jaren laten wachten.
Had deze game ook gelijk gepreorderd! Wil het niet dat ik gta 6 toch weer geannuleerd heb. Ik wacht geduldig tot de kerstvakantie, in afwachting op evt toch een echte fysieke editie met schijfjes. En natuurlijk de reviews en dergelijke 🤩. Maar verwacht zeker dat de game een bestseller gaat zijn!
Geen 8 jaar maar hij kan natuurlijk nog wel regelmatig uitgesteld worden😂🙈
Geduld is een schone deugd maar ik hoop dat een volgende Rockstar game toch iets minder lang op zich laat wachten. In ieder geval gaat de check-in voor Vice City airport bijna open.
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