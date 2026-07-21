Handen uit de mouwen in Construction Simulator: Evolution
Tijd om die poezelige handjes van je te laten wapperen! Construction Simulator: Evolution is namelijk in aanbouw en verschijnt nog in 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
In deze typische simulatorgame nemen we een baantje in de bouw. Construction Simulator: Evolution geeft je toegang tot allerlei zware machines, zodat je een bouwplaats kunt omtoveren tot een droomstek. Dat betekent dat we met spijkerpistolen, cementmolens, boormachines en meer aan de haal gaan.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…