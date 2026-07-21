Handen uit de mouwen in Construction Simulator: Evolution

Tijd om die poezelige handjes van je te laten wapperen! Construction Simulator: Evolution is namelijk in aanbouw en verschijnt nog in 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

In deze typische simulatorgame nemen we een baantje in de bouw. Construction Simulator: Evolution geeft je toegang tot allerlei zware machines, zodat je een bouwplaats kunt omtoveren tot een droomstek. Dat betekent dat we met spijkerpistolen, cementmolens, boormachines en meer aan de haal gaan.