Heaven 17 weigert Rockstar’s aanbod voor GTA 6-track

Rockstar Games heeft zichzelf in heet water gebracht door de Britse band Heaven 17 slechts $7,500 te bieden voor het gebruik van hun hit Temptation in GTA 6. Frontman Martyn Ware maakte op X gehakt van dit aanbod en liet zijn frustratie duidelijk blijken.

De befaamde synth-pop band Heaven 17 werd benaderd door Rockstar voor het gebruik van hun nummer Temptation in GTA 6. Het aanbod, een schamele $7,500 voor volledige gebruiksrechten, viel helemaal in verkeerde aarde. Zanger Martyn Ware had hier totaal geen zin in en gaf via X onomwonden te kennen dat hij het bod "belachelijk" vond. Hij legde uit dat de opbrengst van streams veel te weinig oplevert voor artiesten, en dat een "eerlijk" bod minstens $75,000 had moeten zijn.

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Heaven 17’s reactie ontketende discussie online. Fans beweerden dat de exposure van een GTA-feature waardevol zou zijn, maar Ware sloeg dit resoluut af en wees erop dat extra Spotify-streams nauwelijks geld opleveren. De muzikant gaf aan dat hij misschien open had gestaan voor "redelijke royalties", maar deze praktijk is bijna onbestaande in de game-industrie.

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De mislukte deal met Heaven 17 doet vermoeden dat Rockstar hun licentiestrategie aan het herzien is. In plaats van tijdelijke muzieklicenties, zoals in eerdere GTA-edities, lijken ze nu te mikken op volledige kooprechten om muziek permanent in hun games te houden. Benieuwd naar het nummer in kwestie? Beluister deze hieronder:

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Het lijkt erop dat Temptation zijn weg niet naar de Vice City-soundtrack van GTA 6 zal vinden. Toch blijft het interessant om te zien hoe Rockstar hun strategie aanpast voor toekomstige releases. De grote vraag die momenteel de gemoederen bezighoudt is of GTA 6 komend jaar wel uitkomt. Geruchten dat GTA 6 vertraagd is naar 2026 doen momenteel namelijk de ronde.