Heaven 17 weigert Rockstar’s aanbod voor GTA 6-track
Rockstar Games heeft zichzelf in heet water gebracht door de Britse band Heaven 17 slechts $7,500 te bieden voor het gebruik van hun hit Temptation in GTA 6. Frontman Martyn Ware maakte op X gehakt van dit aanbod en liet zijn frustratie duidelijk blijken.
De befaamde synth-pop band Heaven 17 werd benaderd door Rockstar voor het gebruik van hun nummer Temptation in GTA 6. Het aanbod, een schamele $7,500 voor volledige gebruiksrechten, viel helemaal in verkeerde aarde. Zanger Martyn Ware had hier totaal geen zin in en gaf via X onomwonden te kennen dat hij het bod "belachelijk" vond. Hij legde uit dat de opbrengst van streams veel te weinig oplevert voor artiesten, en dat een "eerlijk" bod minstens $75,000 had moeten zijn.
Heaven 17’s reactie ontketende discussie online. Fans beweerden dat de exposure van een GTA-feature waardevol zou zijn, maar Ware sloeg dit resoluut af en wees erop dat extra Spotify-streams nauwelijks geld opleveren. De muzikant gaf aan dat hij misschien open had gestaan voor "redelijke royalties", maar deze praktijk is bijna onbestaande in de game-industrie.
De mislukte deal met Heaven 17 doet vermoeden dat Rockstar hun licentiestrategie aan het herzien is. In plaats van tijdelijke muzieklicenties, zoals in eerdere GTA-edities, lijken ze nu te mikken op volledige kooprechten om muziek permanent in hun games te houden. Benieuwd naar het nummer in kwestie? Beluister deze hieronder:
Het lijkt erop dat Temptation zijn weg niet naar de Vice City-soundtrack van GTA 6 zal vinden. Toch blijft het interessant om te zien hoe Rockstar hun strategie aanpast voor toekomstige releases. De grote vraag die momenteel de gemoederen bezighoudt is of GTA 6 komend jaar wel uitkomt. Geruchten dat GTA 6 vertraagd is naar 2026 doen momenteel namelijk de ronde.
Onze aanpoter zit geen moment stil. Ruïneert hij geen levens met League of Legends, dan is hij wel nieuws aan schrijven. Schrijft hij geen nieuws, dan kijkt hij wel eSports. Kijkt hij geen eSports, dan loopt hij wel te ouwehoeren in de Game Over Podcast. Met zijn unieke kijk op de wereld brengt Delano je in contact met de meest interessante en verbijsterende dingen. Kortom als je denkt aan Delano, dan denk je aan DieLano.
-
Industrie
Rockstar-medewerkers klagen over loonkloof en crunch
Vakbondsleden bij Rockstar uiten kritiek op onduidelijke bonussen, een groeiende loonkloof en verplichte crunch rond onder meer GTA 6. Take-Two reageert.15 reacties
-
Nieuws
Rockstar promoot GTA 6 nu ook met 'Plays best on PS5'
Ojee, ook Rockstar bevestigt nu dat GTA 6 het fijnst speelt op een PlayStation 5. Zo laat de ontwikkelaar weten op de officiële Grand Theft Auto 6-website.61 reacties
-
Alles wat je moet weten over
Alles wat je moet weten over: Update GTA 6
Wanneer verschijnt GTA 6 en waar gaat het verhaal zich afspelen? Als welke personages kun je spelen? Dit is alles wat je moet weten over Grand Theft...8 reacties
-
Gerucht
Gerucht: Komt GTA 6 in 2027 naar Nintendo Switch 2?
Komt GTA 6 naar Nintendo Switch 2? Volgens Nash Weedle wel, zijn bronnen verzekeren namelijk dat Grand Theft Auto 6 in 2027 op de Switch 2 speelbaar is.14 reacties
ik ken het hele nummer niet.