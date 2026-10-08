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The Triple-i Initiative 2026

Herbouw je geest in 11 bit studios' actie-roguelike Volatiles

Door Bram Noteboom
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Team Instant Defeat en 11 bit studios onthullen gedurende The Triple-i Initiative-showcase Volatiles. In deze top-down actie-roguelike bouw je niet alleen je eigen build, maar ook het slagveld waar het conflict zich op afspeelt.

Elke run in Volatiles start met een enkele tegel, maar hoe meer vijanden je weet te verslaan, des te meer ruimte je krijgt voor uitbreidingen. Niet alleen bouw je zo meer bewegingsruimte; je krijgt ook toegang tot upgrades, vaardigheden, wapens, healing en nog veel meer. Jij krijgt als speler zijnde de volledige controle over de map en kan zo sleutelen aan je eigen succes. Team Instant Defeat en 11 bit studios geven aan dat experimentatie een grote rol speelt in het meesteren van Volatiles. Hoe dat eruit komt te zien, dat kan je alvast hieronder bewonderen dankzij de gloednieuwe gameplaytrailer.

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Volatiles is in ontwikkeling voor de pc.

Bron: The Triple-i Initiative
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5647 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Volatiles
Volatiles

Ontwikkelaar

Team Instant Defeat

Uitgever

11 bit studios

Release

-

Platforms

PC
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