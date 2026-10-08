Herbouw je geest in 11 bit studios' actie-roguelike Volatiles
Team Instant Defeat en 11 bit studios onthullen gedurende The Triple-i Initiative-showcase Volatiles. In deze top-down actie-roguelike bouw je niet alleen je eigen build, maar ook het slagveld waar het conflict zich op afspeelt.
Elke run in Volatiles start met een enkele tegel, maar hoe meer vijanden je weet te verslaan, des te meer ruimte je krijgt voor uitbreidingen. Niet alleen bouw je zo meer bewegingsruimte; je krijgt ook toegang tot upgrades, vaardigheden, wapens, healing en nog veel meer. Jij krijgt als speler zijnde de volledige controle over de map en kan zo sleutelen aan je eigen succes. Team Instant Defeat en 11 bit studios geven aan dat experimentatie een grote rol speelt in het meesteren van Volatiles. Hoe dat eruit komt te zien, dat kan je alvast hieronder bewonderen dankzij de gloednieuwe gameplaytrailer.
Volatiles is in ontwikkeling voor de pc.
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