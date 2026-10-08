Horrorgame LIVING HELL heeft releasewindow en playtest

LIVING HELL is een co-op horrorgame van ontwikkelaar Joe Fender, bekend van zijn eerdere game DEVOUR. Een nieuwe trailer schetst de releasewindow van de game en onthult het bestaan van de LIVING HELL Playtest.

In LIVING HELL ontsnap je uit een stad in puin, geteisterd door ultraheftige zonnestraling. Alleen of samen met maximaal drie andere spelers vang je verschillende gemuteerde gedrochten. Jouw doel? Het bereiken van een van de overblijvende raketten en vluchten naar de maan. En dat kan alleen door de gemuteerde wezens om te zetten in biobrandstof.

Een bizar uitgangspunt? Nogal. Wie het met eigen ogen wil ervaren, kan zich nu inschrijven voor de playtest. Natuurlijk kun je ook simpelweg de onderstaande trailer bekijken. Maar let op, kijken is op eigen risico.

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Je kunt nu toegang tot de LIVING HELL Playtest op Steam aanvragen. De volledige game verschijnt in 2027 op pc.