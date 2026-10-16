HUMANKIND 2 gameplaytrailer onthult eerste gamemodus

Heb jij altijd al historische momenten na willen spelen? In deze kersverse gameplayvideo geeft AMPLITUDE Studios ons een voorproefje van de nieuwe historische gamemodus in HUMANKIND 2.

Als je ooit over de geschiedenis hebt gelezen en dacht: "Ik kan dit beter!", dan is de historische modus in HUMANKIND 2 hét moment om dat te bewijzen. Zodra je een historische beschaving kiest, heb jij de touwtjes in handen. Zo kan je als Egyptenaar kiezen om naar Siberië te verhuizen of als Carthago de Romeinen wel te slim af te zijn. Met het nieuwe adaptation systeem kan jij ervoor zorgen dat jouw beschaving in welke omgeving dan ook tot bloei komt. De progressie van jouw volk is namelijk gebaseerd op de bioom waar het zich bevindt en de keuzes die jij maakt. Verder is de game opgedeeld is zes tijdperken waar jouw volk evolueert. Maar, je verandert alleen van beschaving als jij dat wilt.

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Welke beschaving zou jij als eerste proberen? HUMANKIND 2 komt uit op de pc in 2027.