Zwangerschapsaankondiging: Humankind 2 komt eraan

Toen Humankind enkele jaren geleden uitkwam, waren de verwachtingen hoog. Sommigen spraken zelfs van een concurrent voor CIV. Dit is niet helemaal uitgekomen. Nu is het tijd voor een tweede poging.

De nieuwe announcement trailer verklapt nog niet veel. Als je niet bekend bent met de game, zou je 90 procent van de trailer niet kunnen zeggen dat het om een 4X-strategiegame gaat. De video ziet er ontzettend gelikt uit en toont geboortes van duizenden jaren voor Christus tot nu. Wel toepasselijk voor de game, waarin het draait om het combineren van evoluerende culturen, stedenbouw en het uitbreiden van legers, terwijl een veranderend klimaat de loop van de geschiedenis vormgeeft. Klinkt dit als een game voor jou? Check dan hier de trailer.

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Een precieze releasedatum voor Humankind 2 is nog niet bekend, maar het verwachte geboortejaar van de game is 2027.