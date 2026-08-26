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gamescom 2026

Zwangerschapsaankondiging: Humankind 2 komt eraan

Door Hannah Herzberg
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Toen Humankind enkele jaren geleden uitkwam, waren de verwachtingen hoog. Sommigen spraken zelfs van een concurrent voor CIV. Dit is niet helemaal uitgekomen. Nu is het tijd voor een tweede poging.

De nieuwe announcement trailer verklapt nog niet veel. Als je niet bekend bent met de game, zou je 90 procent van de trailer niet kunnen zeggen dat het om een 4X-strategiegame gaat. De video ziet er ontzettend gelikt uit en toont geboortes van duizenden jaren voor Christus tot nu. Wel toepasselijk voor de game, waarin het draait om het combineren van evoluerende culturen, stedenbouw en het uitbreiden van legers, terwijl een veranderend klimaat de loop van de geschiedenis vormgeeft. Klinkt dit als een game voor jou? Check dan hier de trailer.

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Een precieze releasedatum voor Humankind 2 is nog niet bekend, maar het verwachte geboortejaar van de game is 2027.

Bron: HUMANKIND
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,2/5 10 reviews 96 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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