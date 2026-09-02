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gamescom 2026

John Carpenter's Toxic Commando's gratis update biedt Retrieval Mode

Door Bram Noteboom
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Focus Entertainment en Saber Interactive zijn nog lang niet klaar met John Carpenter's Toxic Commando. De nieuwste gratis update brengt Retrieval Mode naar de game; ideaal voor de spelers die graag een beetje 'extraction shooter' zien in de horror-FPS.

Ja, want dat is wat Retrieval Mode in een notendop is. Het zorgt ervoor dat spelers op bestaande maps nieuwe gameplay kunnen ervaren. Het is in deze gamemodus namelijk de bedoeling dat je relics verzamelt en vervolgens moet je een extractiepunt beveiligen. Dit doe je met de hulp van vier nieuwe wapens: De Le Clairon assault rifle, de Flamethrower, de Thunderstick en de Saw Trap. Wel zo handig, want er zijn ook nieuwe zombies in de game gesignaleerd sinds de komst van de update. De Goblins zijn kleine, irritante tegenstanders die in groepen één doelwit aanvallen. Ze kunnen elkaar tot leven wekken, dus schakel ze tegelijkertijd uit. Verder mogen spelers rekenen op de mogelijkheid om te dashen, Trials Season 2, lokale pc-servers en verbeteringen aan voertuigen en bots.

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John Carpenter's Toxic Commando is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De update valt ook nu gratis te downloaden, maar mocht je de ontwikkelaars graag steunen, kun je de Cosmetic Pack 2 DLC aanschaffen. Deze is onderdeel van de Bloody Season Pass.

Bron: Focus Entertainment / Saber Interactive
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5394 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot John Carpenter's Toxic Commando
John Carpenter's Toxic Commando

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Saber Interactive

Uitgever

Focus Entertainment

Release

12 maart 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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