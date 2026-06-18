Zei daar iemand shadow drop? De co-op FPS John Carpenter's Toxic Commando heeft een verrassende update ontvangen met bakken vol content.

Het gaat om de John Carpenter's Toxic Commando Urban Blight-update. De commando's keren na een jaar (in-game tijd) terug om deze nieuwe PvE-missie te voltooien. De mensheid, maar vooral het bedrijf Hopewell, heeft niet geleerd van het verleden en probeert voor de zoveelste keer de sludge om te zetten tot een biowapen. Uiteraard gaat dit gruwelijk mis en het is aan onze buitenbeentjes om de wereld wederom te redden. Naast de missies komen er nieuwe features voor in de vorm van de vliegende vijand Hornet, twee nieuwe voertuigen de Forklift en Trasher APC en zes nieuwe wapens; zowel vuur- als melee-wapentuig.

Daarnaast komt de gratis update gepaard met een betaalde DLC voor de verkleedfans onder ons. De Cosmetic Pack 1 DLC wordt uitgegeven, al kunnen spelers met de Bloody Season Pass de content claimen zonder poespas. Spelers kunnen voor elk personage unieke skins en hoofddeksels ontgrendelen, evenals wapenskins met doodskop- en graffitidesigns. Tot slot worden er Trials aan de game toegevoegd. Dit zijn dagelijkse, wekelijkse en seizoensgebonden uitdagingen. Voltooi deze challenges en je verdient extra XP plus exclusieve beloningen.

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John Carpenter's Toxic Commando is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Urban Blight-update is nu beschikbaar.