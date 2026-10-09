JOHN GLEEP is een gokkende alien met een schuld bij de intergalactische maffia

Op zoek naar een game waar je spontaan hoofdpijn van krijgt? Dan is JOHN GLEEP een uitstekende keuze. Check hier de releasedatum-trailer van deze doldwaze actie-roguelike!

Het groene marsmannetje John Gleep heeft een probleem. Zijn casino heeft volledig gefaald en hij heeft hierdoor een behoorlijke rekening openstaan bij de intergalactische maffia. Om zijn eigen hachje te redden, komt hij met een briljante oplossing. Hij ontvoert de vele gokverslaafden van de planeet Aarde en forceert ze door zijn casino. Zo verdien je natuurlijk een aardig centje bij. Terwijl je langzaam maar zeker je schuld bij de maffia aflost, ontmoet je frappante figuren, probeer je jouw build te perfectioneren en hoop je jouw huwelijk te redden van een aanstaande ondergang. Als je houdt van games waarvan je continue je afvraagt 'wat gebeurt hier', dan is JOHN GLEEP mooi tijdverdrijf.

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JOHN GLEEP is beschikbaar vanaf 11 november 2026 voor de pc via Steam.