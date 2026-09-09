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gamescom 2026

JRPG Eternal Anima aangekondigd tijdens Nintendo Direct

Door Patrick Lamers
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Marvelous Europe heeft vandaag tijdens de Nintendo Direct een nieuwe JRPG aangekondigd die begin volgend jaar komt te verschijnen. Eternal Anima is een nieuw avontuur, waarbij tijd een enorm prominente rol vervult in het verhaal.

Enkele jaren geleden bracht Marvelous Europe het nieuws naar buiten bezig te zijn met een nieuwe game. Dat ging destijds nog schuil onder de naam Project Life. Vandaag is tijdens de Nintendo Direct Project Life dan echt tot leven gekomen, want de werktitel is veranderd in een game waarvan de releasedatum al in het vooruitzicht ligt. Hoewel het nog even wachten is, is het vanaf begin volgend jaar mogelijk om Eternal Anima te spelen. Tijdreizen speelt een grote rol, want om een zorgenvrije toekomst te garanderen, moet je het verleden zien te redden.

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Eternal Anima verschijnt op 4 maart 2027 voor Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Bron: Nintendo
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 187 reviews 2997 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Eternal Anima
Eternal Anima

Ontwikkelaar

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Uitgever

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Release

4 maart 2027

Platforms

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