JRPG Eternal Anima aangekondigd tijdens Nintendo Direct
Marvelous Europe heeft vandaag tijdens de Nintendo Direct een nieuwe JRPG aangekondigd die begin volgend jaar komt te verschijnen. Eternal Anima is een nieuw avontuur, waarbij tijd een enorm prominente rol vervult in het verhaal.
Enkele jaren geleden bracht Marvelous Europe het nieuws naar buiten bezig te zijn met een nieuwe game. Dat ging destijds nog schuil onder de naam Project Life. Vandaag is tijdens de Nintendo Direct Project Life dan echt tot leven gekomen, want de werktitel is veranderd in een game waarvan de releasedatum al in het vooruitzicht ligt. Hoewel het nog even wachten is, is het vanaf begin volgend jaar mogelijk om Eternal Anima te spelen. Tijdreizen speelt een grote rol, want om een zorgenvrije toekomst te garanderen, moet je het verleden zien te redden.
Eternal Anima verschijnt op 4 maart 2027 voor Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.
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