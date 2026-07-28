Kaiju warfare-game BeastLink lanceert op 18 augustus

Een game waarin Kaiju domineren en de mensheid op het punt van uitsterven staat? Sign me up! Grove Street Games werkt aan BeastLink, een game waarin kleine mensjes het opnemen tegen gigantische, allesvernietigende beesten. Er is echter een twist: jij beschikt namelijk over de macht om zelf in deze beesten te transformeren.

BeastLink is een PvP-game waarin maximaal 32 spelers (solo is ook mogelijk) het opnemen tegen kolossale beesten die de stad aan gort slaan. Dit doen we in eerste instantie als nietige mens, die diverse voertuigen tot zijn beschikking heeft om de monsters te bestrijden. Gaandeweg verzamel je een speciaal serum, waarmee je een link met slapende Kaiju kunt opbouwen. Grove Street Games zet daarbij flink in op de volledig vernietigbare omgeving, waarvoor het een speciale technologie heeft ontwikkeld.

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Grove Street Games kennen we natuurlijk van diverse ports, veelal voor Rockstar Games. Zo leverde de ontwikkelaar de mobiele versies van Grand Theft Auto: Chinatown Wars, Bully: Anniversary Edition en Grand Theft Auto: San Andreas. Het meest recente werk van de studio is echter het initieel beroerde Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

BeastLink verschijnt 18 augustus als Early Access-game voor pc. De game staat tevens gepland voor een release op PlayStation 5 en Xbox Series.