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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Kaiju warfare-game BeastLink lanceert op 18 augustus

Door Rudy Wijnberg
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Een game waarin Kaiju domineren en de mensheid op het punt van uitsterven staat? Sign me up! Grove Street Games werkt aan BeastLink, een game waarin kleine mensjes het opnemen tegen gigantische, allesvernietigende beesten. Er is echter een twist: jij beschikt namelijk over de macht om zelf in deze beesten te transformeren.

BeastLink is een PvP-game waarin maximaal 32 spelers (solo is ook mogelijk) het opnemen tegen kolossale beesten die de stad aan gort slaan. Dit doen we in eerste instantie als nietige mens, die diverse voertuigen tot zijn beschikking heeft om de monsters te bestrijden. Gaandeweg verzamel je een speciaal serum, waarmee je een link met slapende Kaiju kunt opbouwen. Grove Street Games zet daarbij flink in op de volledig vernietigbare omgeving, waarvoor het een speciale technologie heeft ontwikkeld.

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Grove Street Games kennen we natuurlijk van diverse ports, veelal voor Rockstar Games. Zo leverde de ontwikkelaar de mobiele versies van Grand Theft Auto: Chinatown Wars, Bully: Anniversary Edition en Grand Theft Auto: San Andreas. Het meest recente werk van de studio is echter het initieel beroerde Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

BeastLink verschijnt 18 augustus als Early Access-game voor pc. De game staat tevens gepland voor een release op PlayStation 5 en Xbox Series.

Bron: Grove Street Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 343 reviews 2185 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot BeastLink
BeastLink

Ontwikkelaar

Grove Street Games

Uitgever

Grove Street Games

Release

18 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl8 Achievement Hunter
2 uur geleden

Ziet er niet echt fraai uit, de speelbare karakters zien er uit als hipsters en dan ook nog door de developer achter belabberde android ports en die collectie...nee dank je.

0
Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
2 uur geleden bewerkt

Holy.. die framerate op 0:50 seconde van de video.. Hahaha! 🤣

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