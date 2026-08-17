Gameplay van geannuleerde Star Wars: Magellan opgedoken
Gameplaybeelden van een geannuleerde Star Wars-game hebben hun weg naar het internet gevonden. Star Wars: Magellan stond gepland voor een release op PlayStation 5, Xbox Series en pc, maar de game heeft nooit het levenslicht mogen zien door de sluiting van Zynga-studio Echtra Games.
Via mp1st heeft een oud-ontwikkelaar van Star Wars: Magellan gameplaybeelden van een geannuleerde Star Wars-game onthuld. In de gameplaybeelden zien we hoe een Jedi en een Mandalorian zich door een flink aantal vijanden heen beuken. De game zou draaien om het verzamelen van loot, waardoor de personages sterker moesten worden. Daarnaast was het essentieel om de banden met andere personages op te bouwen, in ruil voor beloningen.
De ontwikkeling van Star Wars: Magellan in in 2021 in gang gezet, maar nadat Zynga besloot Echtra Games te sluiten, is de ontwikkeling van dit Star Wars-project ten einde gekomen. Overigens is Magellan slechts een werknaam; vermoedelijk zou de game bij onthulling anders zijn gaan heten.
Zaten jullie te wachten op een ARPG in het Star Wars-universum, of zijn er onderhand genoeg IP's die zich afspelen in de galaxy far, far away? Laat het weten in de reacties!
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Wat jammer zeg! Dit ziet er wel erg tof uit.
Nee, nu krijgen we een tactische SW en een racegame…😕 Wat een verwennerij weer…Not!