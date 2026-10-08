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The Triple-i Initiative 2026

Kingdom Two Crowns: Pharaoh Lands-DLC onthuld

Door Patrick Lamers
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Kingdom Two Crowns heeft al de nodige uitbreidingen ontvangen sinds deze game in 2018 werd gereleased, maar er wordt binnenkort nog eentje aan dat rijtje toegevoegd. De Pharaoh Lands dlc is namelijk aangekondigd tijdens The Triple-i Initiative Showcase.

Met een nieuwe trailer werd the Pharaoh Lands uitbreiding voor Kingdom Two Crowns uit de doeken gedaan. Nog dit jaar moet het mogelijk zijn om hiermee aan de slag te gaan. Je kunt de zandvlaktes verkennen waar je tussen de monumenten en piramides goden kunt treffen zoals Ra en Anubis. Het moge duidelijk zijn dat deze nieuwe uitbreiding een Egyptisch thema bevat. De trailer toont in ieder geval al een deel van wat je van deze uitbreiding mag verwachten.

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Er is nog geen releasedatum bekend voor Kingdom Two Crowns: Pharaoh Lands, maar het moet nog dit jaar verschijnen.

Bron: Raw Fury
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 189 reviews 3063 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Kingdom Two Crowns: Pharaoh Lands
Kingdom Two Crowns: Pharaoh Lands

Ontwikkelaar

Aurora Punks

Uitgever

Raw Fury

Release

-

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
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Reacties
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl13 Meta Builder
2 uur geleden

Toch wel bijzonder vermakelijke spellen hoor. Lekker zenn

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