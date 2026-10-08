Kingdom Two Crowns: Pharaoh Lands-DLC onthuld

Kingdom Two Crowns heeft al de nodige uitbreidingen ontvangen sinds deze game in 2018 werd gereleased, maar er wordt binnenkort nog eentje aan dat rijtje toegevoegd. De Pharaoh Lands dlc is namelijk aangekondigd tijdens The Triple-i Initiative Showcase.

Met een nieuwe trailer werd the Pharaoh Lands uitbreiding voor Kingdom Two Crowns uit de doeken gedaan. Nog dit jaar moet het mogelijk zijn om hiermee aan de slag te gaan. Je kunt de zandvlaktes verkennen waar je tussen de monumenten en piramides goden kunt treffen zoals Ra en Anubis. Het moge duidelijk zijn dat deze nieuwe uitbreiding een Egyptisch thema bevat. De trailer toont in ieder geval al een deel van wat je van deze uitbreiding mag verwachten.

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Er is nog geen releasedatum bekend voor Kingdom Two Crowns: Pharaoh Lands, maar het moet nog dit jaar verschijnen.