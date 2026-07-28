Knallen met revolvers in western soulslike-fps Guns of Eschaton

Cowboys, revolvers, ondoden en Soulslike gameplay? Zijn dat vier magische woorden voor jou? Check dan even de trailer van Guns of Eschaton, een Soulslike FPS-western met co-op-gameplay.

Of het ook daadwerkelijk tof gaat worden, laat ik even aan jullie over, maar een unieke combinatie is het zeker. Guns of Eschaton combineert een Soulslike met een western-FPS, zodat jij alleen of in co-op door een surrealistische wereld kunt knallen. Dat doen we uiteraard met de oude vertrouwde sixshooter, waardoor kogels tellen essentieel is.

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Guns of Eschaton heeft nog geen releasedatum, maar staat gepland om te verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.