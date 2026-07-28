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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Knallen met revolvers in western soulslike-fps Guns of Eschaton

Door Rudy Wijnberg
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Cowboys, revolvers, ondoden en Soulslike gameplay? Zijn dat vier magische woorden voor jou? Check dan even de trailer van Guns of Eschaton, een Soulslike FPS-western met co-op-gameplay.

Of het ook daadwerkelijk tof gaat worden, laat ik even aan jullie over, maar een unieke combinatie is het zeker. Guns of Eschaton combineert een Soulslike met een western-FPS, zodat jij alleen of in co-op door een surrealistische wereld kunt knallen. Dat doen we uiteraard met de oude vertrouwde sixshooter, waardoor kogels tellen essentieel is.

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Guns of Eschaton heeft nog geen releasedatum, maar staat gepland om te verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: 4Divinity
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 343 reviews 2190 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Guns of Eschaton
Guns of Eschaton

Ontwikkelaar

Eschatology Entertainment

Uitgever

4Divinity

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 uur geleden

Vraag me af waar die 2 extra armen vandaan komen....

0
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