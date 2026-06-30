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Soulslike-FPS Guns of Eschaton is het laatste wapenfeit van Viktor Antonov

Door Bram Noteboom

4Divinity maakt met een knal Guns of Eschaton wereldkundig. De Soulslike-FPS van Eschatology Entertainment is te bewonderen via een nieuwe trailer.

Guns of Eschaton mag volgens 4Divinity en Eschatology Entertainment een premier genoemd worden. Het gaat namelijk om de allereerste Soulslike first-person shooter, waarin spelers een vervallen Wilde Westen moeten doorkruizen en zichzelf zien te wapenen tegen monsterlijke gedrochten. Het gaat om een kiezelharde shooter, waarin je zowel buskruit als magie kan combineren voor dodelijke combinaties. En je hoeft het gelukkig niet alleen te doen, want in Guns of Eschaton kan je een co-op partner meenemen.

Wat deze game extra bijzonder maakt, is de bijdrage van de Half Life 2 en Dishonored art director Viktor Antonov (1972 - 2025). Dit wordt logischerwijs de laatste game waar de beste man zijn naam in de credits voorbij rollen. Antonov kwam vorig jaar plotseling te overlijden in Parijs, maar zijn nalatenschap blijft voor altijd in de game-industrie voortbestaan. Laten we hopen dat we zijn werk weer op een positieve manier mogen ervaren in Guns of Eschaton.

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Guns of Eschaton is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: 4Divinity
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Guns of Eschaton

Ontwikkelaar

Eschatology Entertainment

Uitgever

4Divinity

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Sledge
Sledge
lvl11 Commander
2 dagen geleden om 13:44

Dope!

0
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
5 dagen geleden om 17:39

Kan het fout hebben, maar zijn er onderhand niet al honderden first person shooter-souls like? Weet zeker dat ik FPS games heb gezien met de tag "souls like" haha! 🤣

0
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