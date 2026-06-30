4Divinity maakt met een knal Guns of Eschaton wereldkundig. De Soulslike-FPS van Eschatology Entertainment is te bewonderen via een nieuwe trailer.

Guns of Eschaton mag volgens 4Divinity en Eschatology Entertainment een premier genoemd worden. Het gaat namelijk om de allereerste Soulslike first-person shooter, waarin spelers een vervallen Wilde Westen moeten doorkruizen en zichzelf zien te wapenen tegen monsterlijke gedrochten. Het gaat om een kiezelharde shooter, waarin je zowel buskruit als magie kan combineren voor dodelijke combinaties. En je hoeft het gelukkig niet alleen te doen, want in Guns of Eschaton kan je een co-op partner meenemen.

Wat deze game extra bijzonder maakt, is de bijdrage van de Half Life 2 en Dishonored art director Viktor Antonov (1972 - 2025). Dit wordt logischerwijs de laatste game waar de beste man zijn naam in de credits voorbij rollen. Antonov kwam vorig jaar plotseling te overlijden in Parijs, maar zijn nalatenschap blijft voor altijd in de game-industrie voortbestaan. Laten we hopen dat we zijn werk weer op een positieve manier mogen ervaren in Guns of Eschaton.

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Guns of Eschaton is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.