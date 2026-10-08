Lazare's Sacrifice vereist een offer tijdens The Triple-i Initiative

Speel je kaarten goed of ben bereid je hoofd door het gat van de guillotine te steken. Maak kennis met Lazare's Sacrifice! Deze titel werd wereldkundig gemaakt tijdens The Triple-i Initiative.

Curve Games en Dream Reality Interactive slaan de handen ineen om een ware revolutie te starten binnen het verhaalgedreven deckbuilder-genre. Lazare's Sacrifice speelt zich af in Frankrijk tijdens de Franse Revolutie. Om je hoofd op je romp te houden, moeten spelers elke avond vanuit de gevangenis 'Carmes Prison' een dodelijk potje kaarten zien te winnen. Je kan echter alleen een overwinning uit het vuur slepen, als je bereidt bent om offers te maken. Met speciale speelkaarten en uiteenlopende strategieën zijn er meerdere mogelijkheden om de doodsstraf te ontwijken, al gaan je tegenstanders er natuurlijk alles aan doen om niet zelf ten prooi te vallen aan de boze meute. Hoe dat precies in zijn werking gaat? Dat kan je hieronder bekijken in de kersverse gameplaytrailer.

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Lazare's Sacrifice verschijnt in de lente van 2027 voor de pc.