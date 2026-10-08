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The Triple-i Initiative 2026

Lazare's Sacrifice vereist een offer tijdens The Triple-i Initiative

Door Bram Noteboom
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Speel je kaarten goed of ben bereid je hoofd door het gat van de guillotine te steken. Maak kennis met Lazare's Sacrifice! Deze titel werd wereldkundig gemaakt tijdens The Triple-i Initiative.

Curve Games en Dream Reality Interactive slaan de handen ineen om een ware revolutie te starten binnen het verhaalgedreven deckbuilder-genre. Lazare's Sacrifice speelt zich af in Frankrijk tijdens de Franse Revolutie. Om je hoofd op je romp te houden, moeten spelers elke avond vanuit de gevangenis 'Carmes Prison' een dodelijk potje kaarten zien te winnen. Je kan echter alleen een overwinning uit het vuur slepen, als je bereidt bent om offers te maken. Met speciale speelkaarten en uiteenlopende strategieën zijn er meerdere mogelijkheden om de doodsstraf te ontwijken, al gaan je tegenstanders er natuurlijk alles aan doen om niet zelf ten prooi te vallen aan de boze meute. Hoe dat precies in zijn werking gaat? Dat kan je hieronder bekijken in de kersverse gameplaytrailer.

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Lazare's Sacrifice verschijnt in de lente van 2027 voor de pc.

Bron: The Triple-i Initiative
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5647 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Lazare's Sacrifice

Ontwikkelaar

Dream Reality Interactive

Uitgever

Curve Games

Release

2027

Platforms

PC
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