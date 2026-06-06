Lou's Lagoon verschijnt op 27 augustus, demo nu beschikbaar

Tijdens de Wholesome Direct kwam Lou's Lagoon voorbij en uitgever Megabit Publishing heeft samen met ontwikkelaar Tiny Roar de releasedatum van de game bekendgemaakt. De game komt in augustus van dit jaar te verschijnen.

Klinkt niet verkeerd toch? Vliegen naar een lagune om daar een lekker leventje te leiden. Vergis je alleen niet in het werk wat moet gebeuren, want de lagune van ome Lou heeft het flink de verduren gehad door een hevige storm. Aan jou de schone taak om alles weer netjes en in orde te maken. Dit doe je door materialen te verzamelen met je swirler. Vervolgens kun je deze verzamelde materialen weer gebruiken voor de wederopbouw van het eiland. In een nieuwe trailer tijdens de Wholesome Direct is de releasedatum van de game onthuld.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Lou's Lagoon verschijnt op 27 augustus 2026 op pc, Nintendo Switch, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De demo kun je nu alvast spelen op pc.