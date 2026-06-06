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Lou's Lagoon verschijnt op 27 augustus, demo nu beschikbaar

Door Patrick Lamers

Tijdens de Wholesome Direct kwam Lou's Lagoon voorbij en uitgever Megabit Publishing heeft samen met ontwikkelaar Tiny Roar de releasedatum van de game bekendgemaakt. De game komt in augustus van dit jaar te verschijnen.

Klinkt niet verkeerd toch? Vliegen naar een lagune om daar een lekker leventje te leiden. Vergis je alleen niet in het werk wat moet gebeuren, want de lagune van ome Lou heeft het flink de verduren gehad door een hevige storm. Aan jou de schone taak om alles weer netjes en in orde te maken. Dit doe je door materialen te verzamelen met je swirler. Vervolgens kun je deze verzamelde materialen weer gebruiken voor de wederopbouw van het eiland. In een nieuwe trailer tijdens de Wholesome Direct is de releasedatum van de game onthuld.

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Lou's Lagoon verschijnt op 27 augustus 2026 op pc, Nintendo Switch, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De demo kun je nu alvast spelen op pc.

Bron: Megabit Publishing
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Lou's Lagoon
Lou's Lagoon

Ontwikkelaar

Tiny Roar

Uitgever

Megabit Publishing

Release

27 augustus 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Espeon28
Espeon28
lvl4 Reply Goblin
4 weken geleden om 19:50

Ziet er leuk uit

0
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