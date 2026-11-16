Machine Party vervolgt het feestje op PS5, XBOX en Nintendo Switch
De bloederige, gewelddadige partygame Machine Party zet het fuifje voort op de PlayStation 5, XBOX Series X|S en Nintendo Switch. Dit laat het ontwikkelaarsduo Mike Klubnika en GDeavid in samenwerking met de Belgische uitgever Oro Interactive weten middels een verse trailer.
Machine Party heeft de indie-devs geen windeieren gelegd, maar nu wordt er gekeken om het succes verder uit te breiden. Op 26 november 2026 maakt de partygame een opkomst op de PlayStation 5, XBOX Series X|S en Nintendo Switch. Het heeft hierbij ruimte voor twee tot vier spelers in zowel online als lokale multiplayer. Daarnaast hanteert de game via Steam een zacht prijsje van 7,50 euro, waardoor een spontane aankoop voor een avondje ravotten met je maten een serieuze optie wordt. De verwachting is dan ook dat de console-versie niet veel meer gaat kosten dan dat. Mocht je de launch hebben gemist: in Machine Party neem je deel aan lugubere minigames, waarin je tegenstanders een oor aan naaien en zelf niet verongelukken als prioriteiten in je boekje staan. Zo ziet het eruit in actie:
Machine Party is nu al speelbaar op de pc via Steam.
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