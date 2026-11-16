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Machine Party vervolgt het feestje op PS5, XBOX en Nintendo Switch

Door Bram Noteboom
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De bloederige, gewelddadige partygame Machine Party zet het fuifje voort op de PlayStation 5, XBOX Series X|S en Nintendo Switch. Dit laat het ontwikkelaarsduo Mike Klubnika en GDeavid in samenwerking met de Belgische uitgever Oro Interactive weten middels een verse trailer.

Machine Party heeft de indie-devs geen windeieren gelegd, maar nu wordt er gekeken om het succes verder uit te breiden. Op 26 november 2026 maakt de partygame een opkomst op de PlayStation 5, XBOX Series X|S en Nintendo Switch. Het heeft hierbij ruimte voor twee tot vier spelers in zowel online als lokale multiplayer. Daarnaast hanteert de game via Steam een zacht prijsje van 7,50 euro, waardoor een spontane aankoop voor een avondje ravotten met je maten een serieuze optie wordt. De verwachting is dan ook dat de console-versie niet veel meer gaat kosten dan dat. Mocht je de launch hebben gemist: in Machine Party neem je deel aan lugubere minigames, waarin je tegenstanders een oor aan naaien en zelf niet verongelukken als prioriteiten in je boekje staan. Zo ziet het eruit in actie:

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Machine Party is nu al speelbaar op de pc via Steam.

Bron: Oro Interactive
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 182 reviews 5868 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Machine Party
Machine Party

Ontwikkelaar

Mike Klubnika, GDeavid

Uitgever

Oro Interactive

Release

30 juli 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
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