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Vermoord deze juli je vrienden nog in Machine Party

Door Bram Noteboom
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Oro Interactive en ontwikkelaars GDeavid, Mike Klubnika (Buckshot Roulette) hebben een verrassingsfeest in petto voor de liefhebbers van Machine Party. Via een nieuwe trailer wordt namelijk de releasedatum onthuld.

Wat nou als je Mario Party in een Oostblok-hel mag spelen? Dan krijg je iets wat verdacht veel lijkt op Machine Party. In deze lugubere partygame moet je diverse minigames zien te overwinnen en je moet daarnaast je niet een oor laten aannaaien door je 'vrienden'. De uitdagingen eindigen namelijk altijd met één winnaar en één tot drie kadavers: het is dus op of eronder. Verder kan je genieten van een industriële soundtrack van Alex Peipman, customization-opties voor je 'test subject' en nog veel meer. Check hieronder wat de game te bieden heeft.

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Machine Party is beschikbaar vanaf 30 juli 2026 voor de pc via Steam.

Bron: Oro Interactive
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5153 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Machine Party
Machine Party

Ontwikkelaar

Mike Klubnika

Uitgever

Oro Interactive

Release

30 juli 2026

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl8 Achievement Hunter
2 uur geleden

Komt hopelijk ook naar consoles, toch het leukste om dit soort spellen gezamenlijk op de bank te spelen.

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

‘ Vermoord deze juli je vrienden nog in Machine Party’

Gezellig spelletje 😂🤷🏼‍♂️

0
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