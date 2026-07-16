‘ Vermoord deze juli je vrienden nog in Machine Party’

Oro Interactive en ontwikkelaars GDeavid, Mike Klubnika (Buckshot Roulette) hebben een verrassingsfeest in petto voor de liefhebbers van Machine Party. Via een nieuwe trailer wordt namelijk de releasedatum onthuld.

Wat nou als je Mario Party in een Oostblok-hel mag spelen? Dan krijg je iets wat verdacht veel lijkt op Machine Party. In deze lugubere partygame moet je diverse minigames zien te overwinnen en je moet daarnaast je niet een oor laten aannaaien door je 'vrienden'. De uitdagingen eindigen namelijk altijd met één winnaar en één tot drie kadavers: het is dus op of eronder. Verder kan je genieten van een industriële soundtrack van Alex Peipman, customization-opties voor je 'test subject' en nog veel meer. Check hieronder wat de game te bieden heeft.

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Machine Party is beschikbaar vanaf 30 juli 2026 voor de pc via Steam.