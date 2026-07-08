Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Virale indie-hit Buckshot Roulette nu te spelen via Game Pass

Door Bram Noteboom

De virale horrorgame Buckshot Roulette maakt een opkomst op de Xbox Series X|S en Game Pass. Het is een heuse shadow drop; download de game nu!

In april 2024 maakte de wereld kennis met Buckshot Roulette van eenmansontwikkelaar Mike Klubnika (s.p.l.i.t, Unsorted Horror). Met meer dan 100,000 'overweldigend postieve' reviews op Steam is deze horrorgame een waar succes gebleken. In Buckshot Roulette is het doel simpel: speel Russische roulette met een 12-gaugeshotgun. Vier gaan naar binnen, maar slecht één figuur komt er ongeschonden uit. Je kan kiezen uit een multiplayer-variant of je speelt tegen de meedogenloze AI. Hoe je het ook went of keert: jouw keuzes kunnen je duur komen te staan en slechts een enkele misstap is genoeg om het loodje te leggen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Buckshot Roulette is nu beschikbaar voor de pc en Xbox Series X|S.

Bron: Critical Reflex
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5112 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Buckshot Roulette
Buckshot Roulette

Ontwikkelaar

Mike Klubnika

Uitgever

CRITICAL REFLEX

Release

4 april 2024

Platforms

PC
XBS
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord