Virale indie-hit Buckshot Roulette nu te spelen via Game Pass

De virale horrorgame Buckshot Roulette maakt een opkomst op de Xbox Series X|S en Game Pass. Het is een heuse shadow drop; download de game nu!

In april 2024 maakte de wereld kennis met Buckshot Roulette van eenmansontwikkelaar Mike Klubnika (s.p.l.i.t, Unsorted Horror). Met meer dan 100,000 'overweldigend postieve' reviews op Steam is deze horrorgame een waar succes gebleken. In Buckshot Roulette is het doel simpel: speel Russische roulette met een 12-gaugeshotgun. Vier gaan naar binnen, maar slecht één figuur komt er ongeschonden uit. Je kan kiezen uit een multiplayer-variant of je speelt tegen de meedogenloze AI. Hoe je het ook went of keert: jouw keuzes kunnen je duur komen te staan en slechts een enkele misstap is genoeg om het loodje te leggen.

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Buckshot Roulette is nu beschikbaar voor de pc en Xbox Series X|S.