Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Machine Party verkoopt half miljoen stuks, couch co-op update onderweg

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Machine Party is een gruwelijk hit voor Oro Interactive en het ontwikkelaarsduo Mike Klubnika en GDeavid. Er wordt meteen gewerkt aan extra features.

Met 500,000 verkochte eenheden en 20,000 tegelijkertijd actieve subjects is Machine Party in de eerste week al een succes te noemen. Oro Interactive toont via X (Twitter) dankbaarheid, maar er wordt nog hard gesleuteld aan updates voor de lugubere partygame. Zo is er al een optie online verschenen om online met elkaar te spelen. Machine Party lanceerde zonder matchmaking, dus je moest altijd een clubje vrienden (of vijanden) paraat hebben staan. Verder worden er diverse bug fixes doorgevoerd en laten Mike Klubnika en GDeavid weten dat ze bezig zijn met een couch co-up update, zodat je samen in dezelfde ruimte je elkaars leven verder zuur kan maken.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

Machine Party is nu beschikbaar voor de pc via Steam. Een prima alternatief voor Mario Party.

Bron: Oro Interactive
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Machine Party
Machine Party

Ontwikkelaar

Mike Klubnika

Uitgever

Oro Interactive

Release

30 juli 2026

Platforms

PC
Lees meer
Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
1 week geleden om 11:00

Interessant, ken deze game niet maar ga eens meer onderzoek doen ernaar.

1
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord