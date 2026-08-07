Machine Party verkoopt half miljoen stuks, couch co-op update onderweg
Machine Party is een gruwelijk hit voor Oro Interactive en het ontwikkelaarsduo Mike Klubnika en GDeavid. Er wordt meteen gewerkt aan extra features.
Met 500,000 verkochte eenheden en 20,000 tegelijkertijd actieve subjects is Machine Party in de eerste week al een succes te noemen. Oro Interactive toont via X (Twitter) dankbaarheid, maar er wordt nog hard gesleuteld aan updates voor de lugubere partygame. Zo is er al een optie online verschenen om online met elkaar te spelen. Machine Party lanceerde zonder matchmaking, dus je moest altijd een clubje vrienden (of vijanden) paraat hebben staan. Verder worden er diverse bug fixes doorgevoerd en laten Mike Klubnika en GDeavid weten dat ze bezig zijn met een couch co-up update, zodat je samen in dezelfde ruimte je elkaars leven verder zuur kan maken.
Machine Party is nu beschikbaar voor de pc via Steam. Een prima alternatief voor Mario Party.
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Interessant, ken deze game niet maar ga eens meer onderzoek doen ernaar.