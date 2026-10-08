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The Triple-i Initiative 2026

Makers van Tribes of Midgard komen met Aftergods

Door Patrick Lamers
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Mocht je goede herinneringen hebben aan het spelen van Tribes of Midgard, dan is onderstaande trailer er zeker eentje om te bekijken. Uitgever en ontwikkelaar Nordfell heeft namelijk met deze nieuwe trailer de game Aftergods aangekondigd.

Of je nu graag alleen of met vrienden speelt, in Aftergods kan het allemaal. In deze game speel je als Godborn en nadat je Ragnarök hebt overleefd. Je moet je door verschillende realms zien te vechten waarin de Griekse, Egyptische en Noordse mythologie het decor vormen. Hoe jij de vijanden verslaat is aan jou, want je hebt keuze uit verschillende klassen. Daarnaast moet je er op letten dat je voldoende nectar tot je beschikking hebt, want zodra je dat niet meer hebt dan verander je in een sterveling met alle gevolgen van dien.

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We hebben de goden verzocht alvast een releasedatum te delen, maar dat mocht helaas niet baten. Vanaf wanneer Aftergods speelbaar is moet in de toekomst nog blijken.

Bron: Norsfell
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 189 reviews 3063 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Aftergods
Aftergods

Ontwikkelaar

Norsfell

Uitgever

Norsfell

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
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