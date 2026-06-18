Daisuke Sato, mede-oprichter van Nagoshi Studio, lijkt te zijn gestopt met zijn werkzaamheden bij de studio. Daarmee wordt de toekomst van Gang of Dragon, de game afkomstig van Yakuza-bedenker Toshihiro Nagoshi, onzekerder dan ooit.

In 2021 verlieten Sato en Nagoshi ontwikkelaar Ryu Ga Gotoku Studio om een eigen studio op te richten en aan een compleet nieuwe game te werken. Tijdens de onthulling van Gang of Dragon ontstond er direct veel enthousiasme, maar nog geen jaar later is het de vraag of de game überhaupt nog zal verschijnen. Daisuke Sato heeft zijn X-biografie namelijk aangepast naar de titel "ex-Nagoshi Studio,Inc".

Dat is een opvallend detail, aangezien Sato genoteerd stond als regisseur van de aangekondigde onderwereldgame. Op zichzelf hoeft een vertrek natuurlijk niet direct reden tot paniek te zijn, maar in maart verschenen ook al berichten dat NetEase niet langer bereid zou zijn om Nagoshi Studio financieel te ondersteunen.

Of Nagoshi Studio daadwerkelijk op omvallen staat, moet nog blijken. Maar waar rook is, is vuur. Zo is de officiële website van de studio momenteel offline en wordt het kantoor op Google gemarkeerd als "permanent gesloten". Zowel NetEase als Nagoshi Studio hebben vooralsnog geen officieel statement naar buiten gebracht.