Mede-oprichter Nagoshi Studios vertrekt, toekomst Gang of Dragon onzeker
Daisuke Sato, mede-oprichter van Nagoshi Studio, lijkt te zijn gestopt met zijn werkzaamheden bij de studio. Daarmee wordt de toekomst van Gang of Dragon, de game afkomstig van Yakuza-bedenker Toshihiro Nagoshi, onzekerder dan ooit.
In 2021 verlieten Sato en Nagoshi ontwikkelaar Ryu Ga Gotoku Studio om een eigen studio op te richten en aan een compleet nieuwe game te werken. Tijdens de onthulling van Gang of Dragon ontstond er direct veel enthousiasme, maar nog geen jaar later is het de vraag of de game überhaupt nog zal verschijnen. Daisuke Sato heeft zijn X-biografie namelijk aangepast naar de titel "ex-Nagoshi Studio,Inc".
Dat is een opvallend detail, aangezien Sato genoteerd stond als regisseur van de aangekondigde onderwereldgame. Op zichzelf hoeft een vertrek natuurlijk niet direct reden tot paniek te zijn, maar in maart verschenen ook al berichten dat NetEase niet langer bereid zou zijn om Nagoshi Studio financieel te ondersteunen.
Of Nagoshi Studio daadwerkelijk op omvallen staat, moet nog blijken. Maar waar rook is, is vuur. Zo is de officiële website van de studio momenteel offline en wordt het kantoor op Google gemarkeerd als "permanent gesloten". Zowel NetEase als Nagoshi Studio hebben vooralsnog geen officieel statement naar buiten gebracht.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Heel zonde, deze game had veel potentie. Had veel meer GTA invloed dan Yakuza
Denk dat we deze game op onze buik kunnen schrijven, wat zeer jammer is ookal is het eigenlijk gewoon 1:1 Yakuza bijna.
Ik ga volgend jaar echt anders naar de showcase trailers kijken ben ik bang..