Met de hand getekende 2D-platformer Croak kent releasewindow

Tijdens de ID@Xbox Fall 2026-showcase is de releasewindow van de 2D-platformer Croak wereldkundig gemaakt. Ook komt de debuutgame van WoodRunner Games te verschijnen op de Xbox Series X|S-consoles en Game Pass.

In Croak speel je als een royale kikkerprins en dien je met precisie platforming-uitdagingen te voltooien. Je maakt gebruik van een tong-grappple en een pinball-achtige stuiter, waardoor het platformen zowel een fijne flow als een rap tempo kent. Je verkent daarnaast vier met de handgetekende omgevingen, waarin je maar één gedachte door je grijze massa hebt zweven: kom aan bij Witch’s Banquet en geniet van de vele lekkernijen die op je staan te wachten. Je bent echter niet het enige beestje die onderweg is naar dit eetfestijn, dus bereid je voor om een paar lastige klanten van je af te schudden. Ook kan je meedoen aan diverse uitdagingen en een online leaderbord, zodat je kan zien wie de snelste amfibie ter wereld is.

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Croak is beschikbaar in maart 2027 voor de pc en Xbox Series X|S.