Miracle of Sound zet Valheim 1.0 in het zonnetje met muziekvideo

Valheim is een van de meest succesvolle survivalgames van de afgelopen jaren. Tijdens The Big Break Showcase werd dit nog even extra gevierd!

Mocht je nog niet onze Valheim-review hebben gelezen of ons interview met Iron Gate Studios hebben bestudeerd, laten we je even de samenvatting bieden: Valheim gaat als een trein en mag zich officieel kronen tot een van de beste survivalgames die we in jaren tijd hebben gezien. Na een bizar populaire Early Access-release heeft de ontwikkelaar jarenlang aan de titel gewerkt en sinds 9 september 2026 bevindt de game zich in een 1.0-versie. Om deze mijlpaal wederom in de schijnwerpers te zetten, gaat Coffee Stain Publishing de samenwerking aan met Miracle of Sound's Gavin Dunne voor een sfeervolle muziekvideo, genaamd Fate In Your Hands. Kijk hieronder en zing gerust mee, want de songteksten zitten erbij inbegrepen.

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Valheim is nu beschikbaar voor de pc, XBOX-consoles, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.