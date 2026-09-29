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The Big Break Showcase 2026

Miracle of Sound zet Valheim 1.0 in het zonnetje met muziekvideo

Door Bram Noteboom
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Valheim is een van de meest succesvolle survivalgames van de afgelopen jaren. Tijdens The Big Break Showcase werd dit nog even extra gevierd!

Mocht je nog niet onze Valheim-review hebben gelezen of ons interview met Iron Gate Studios hebben bestudeerd, laten we je even de samenvatting bieden: Valheim gaat als een trein en mag zich officieel kronen tot een van de beste survivalgames die we in jaren tijd hebben gezien. Na een bizar populaire Early Access-release heeft de ontwikkelaar jarenlang aan de titel gewerkt en sinds 9 september 2026 bevindt de game zich in een 1.0-versie. Om deze mijlpaal wederom in de schijnwerpers te zetten, gaat Coffee Stain Publishing de samenwerking aan met Miracle of Sound's Gavin Dunne voor een sfeervolle muziekvideo, genaamd Fate In Your Hands. Kijk hieronder en zing gerust mee, want de songteksten zitten erbij inbegrepen.

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Valheim is nu beschikbaar voor de pc, XBOX-consoles, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.

Bron: The Big Break Showcase 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5583 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Valheim
Valheim

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Iron Gate AB

Uitgever

Coffee Stain Publishing

Release

2 februari 2021

Platforms

PC
XONE
PS5
XBS
NS2
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