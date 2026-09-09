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gamescom 2026

Valheim 1.0-release wordt gevierd met 'Official Launch Trailer'

Door Bram Noteboom
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Na vele jaren wachten is het eindelijk zover. De 1.0-release van Valheim is nu beschikbaar en dat wordt gevierd met een kersverse trailer en toffe feitjes over de aanloop naar de volledige launch van de indie-survival-hit.

Ontwikkelaar Iron Gate Studios heeft samen met uitgever Coffee Stain Publishing een lange weg bewandeld, maar het is niet voor niets geweest. Na meer dan 17 miljoen eenheden te hebben verkocht tijdens de Early Access-periode is het tijd om door de Deep North te trekken en Valhalla te bereiken. De 1.0-launch van Valheim biedt spelers deze nieuwe omgeving die ongeveer 2,5 keer zo groot is als de andere gebieden in de survivalgame. Uiteraard is het ook de Deep North rijp voor de plunder; nieuwe wapens, panters, items en meer zijn te vinden in het ijskoude landschap. Verder bevat de 1.0-versie van Valheim cross-play tussen alle platformen, nieuwe cinematics die de wereld van de game versterken en nog veel meer. Kijk hieronder de trailer en neem deel aan de vieringen! Mocht je daarnaast interesse hebben in de ontwikkeling van Valheim; we hebben de mini-documentaire ook van een linkje voorzien.

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Valheim is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, XBOX-consoles en Nintendo Switch 2. Benieuwd naar ons eindoordeel? We zijn hard aan de slag gegaan met de 1.0-versie en ons oordeel lees je binnenkort op de website.

Bron: Iron Gate Studios
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5449 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Valheim
Valheim

Ontwikkelaar

Iron Gate AB

Uitgever

Coffee Stain Publishing

Release

2 februari 2021

Platforms

PC
XONE
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Wacht de review even af maar leukt me een leuke toevoeging voor de Switch 2 collectie games.

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Avatar stefan52a
stefan52a
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Collega van mij raad deze game aan, ik ben benieuwd naar jullie mening. Kijk uit naar de review! :)

0
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Ga hem niet kijken, dan is de verrassing eraf. Kijk er wel naar uit de game in de toekomst weer op te pakken.

0
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