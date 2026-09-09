Valheim 1.0-release wordt gevierd met 'Official Launch Trailer'

Na vele jaren wachten is het eindelijk zover. De 1.0-release van Valheim is nu beschikbaar en dat wordt gevierd met een kersverse trailer en toffe feitjes over de aanloop naar de volledige launch van de indie-survival-hit.

Ontwikkelaar Iron Gate Studios heeft samen met uitgever Coffee Stain Publishing een lange weg bewandeld, maar het is niet voor niets geweest. Na meer dan 17 miljoen eenheden te hebben verkocht tijdens de Early Access-periode is het tijd om door de Deep North te trekken en Valhalla te bereiken. De 1.0-launch van Valheim biedt spelers deze nieuwe omgeving die ongeveer 2,5 keer zo groot is als de andere gebieden in de survivalgame. Uiteraard is het ook de Deep North rijp voor de plunder; nieuwe wapens, panters, items en meer zijn te vinden in het ijskoude landschap. Verder bevat de 1.0-versie van Valheim cross-play tussen alle platformen, nieuwe cinematics die de wereld van de game versterken en nog veel meer. Kijk hieronder de trailer en neem deel aan de vieringen! Mocht je daarnaast interesse hebben in de ontwikkeling van Valheim; we hebben de mini-documentaire ook van een linkje voorzien.

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Valheim is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, XBOX-consoles en Nintendo Switch 2. Benieuwd naar ons eindoordeel? We zijn hard aan de slag gegaan met de 1.0-versie en ons oordeel lees je binnenkort op de website.