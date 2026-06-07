Valheim nadert 1.0-release, Deep North-DLC aanstaande
De PC Gaming Show 2026 wordt geplunderd door Coffee Stain Publishing en Iron Gate AB. Ze brengen belangrijk nieuws over Valheim met zich mee!
De razend populaire survivalgame kwam in 2021 te verschijnen en overviel de wereld. Al snel werd het een van de best verkochte Early Access-games ooit en de ontwikkelaar wist haast niet waar ze het zoeken moesten. Een paar jaar laten zijn de contentupdates uitgerold, de features toegevoegd en de expansies uitgebracht. Het is dus de hoogste tijd om de zeilen te hijsen en naar de 1.0-release te varen.
Dit doen ze onder het genot van een nieuwe uitbreiding, genaamd Deep North. De DLC brengt nieuwe vijanden om af te slachten, basissen om op te bouwen en wapens om te craften. Met de release van deze update en/of DLC krijg je ook de mogelijkheid om via cross-play met spelers op andere platformen te gamen. Naast de huidige platformen worden er twee nieuwe consoles toegevoegd: de PlayStation 5 en Nintendo Switch 2. Deze releases worden tegelijkertijd vrijgegeven met de Deep North.
Valheim is nu beschikbaar voor de pc en Xbox Series X|S. De 1.0-release, Deep North-launch en PS5/Switch 2-uitgave vindt plaats op 9 september 2026.
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Hier heb ik zin in. Destijds zo veel lol gehad met vrienden online.
Hoop wel dat deze nieuwe Biome toffer is dan Ashlands. Ashlands was gewoon een lap grond met veel en veel te veel vijanden. Haalde alle charme van het hele idee achter Valheim weg.
Toen Valheim in 2021 uitkwam, vond ik het veruit de beste Early Access‑game die ik ooit had gespeeld. Maar na het verslaan van de vierde boss was voor mij wel een beetje de magie verdwenen, en ben ik gestopt. Later heb ik het nog meerdere keren opnieuw doorlopen met de nieuwe biomes, want de basis blijft gewoon ontzettend sterk.
Wat mij altijd is bijgebleven, is hoe bizar groot het succes was: 15 miljoen verkochte exemplaren. Daardoor dacht ik destijds echt: dit wordt de ultieme survivalgame. Maar daarna viel het tempo volledig stil. De content‑drip en updates waren zo traag dat bijna elke Steam‑post eindigde in kritiek vanuit de community, en eerlijk gezegd begrijp ik dat wel. Ook ik had gehoopt op meer. Meer NPC’s, een echt quest‑systeem, meer wereldinteractie, gewoon grotere stappen dan wat we uiteindelijk hebben gekregen. Uiteindelijk hebben modders meer en sneller toegevoegd dan de developers zelf.
Misschien ben ik te kritisch op een game van twintig euro, maar ik heb altijd het gevoel gehad dat Valheim het potentieel had om een soort Terraria‑niveau aan langdurige support en content te krijgen. Dat is het naar mijn idee nooit geworden.
Toch ga ik me zeker weer op de 1.0‑versie storten. Het blijft een enorm goede game, en ik ben heel benieuwd wat er nu allemaal in zit.
Here we go again, tijd voor de laatste playthrough. Ben benieuwd, want Ashlands was niet heel geweldig.
Eindelijk!
Mooi. Tegen die tijd ben ik met de kids wel zover. 😁