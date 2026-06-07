Valheim nadert 1.0-release, Deep North-DLC aanstaande

De PC Gaming Show 2026 wordt geplunderd door Coffee Stain Publishing en Iron Gate AB. Ze brengen belangrijk nieuws over Valheim met zich mee!

De razend populaire survivalgame kwam in 2021 te verschijnen en overviel de wereld. Al snel werd het een van de best verkochte Early Access-games ooit en de ontwikkelaar wist haast niet waar ze het zoeken moesten. Een paar jaar laten zijn de contentupdates uitgerold, de features toegevoegd en de expansies uitgebracht. Het is dus de hoogste tijd om de zeilen te hijsen en naar de 1.0-release te varen.

Dit doen ze onder het genot van een nieuwe uitbreiding, genaamd Deep North. De DLC brengt nieuwe vijanden om af te slachten, basissen om op te bouwen en wapens om te craften. Met de release van deze update en/of DLC krijg je ook de mogelijkheid om via cross-play met spelers op andere platformen te gamen. Naast de huidige platformen worden er twee nieuwe consoles toegevoegd: de PlayStation 5 en Nintendo Switch 2. Deze releases worden tegelijkertijd vrijgegeven met de Deep North.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Valheim is nu beschikbaar voor de pc en Xbox Series X|S. De 1.0-release, Deep North-launch en PS5/Switch 2-uitgave vindt plaats op 9 september 2026.