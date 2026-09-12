Moss-studio Polyarc stopt met actieve ontwikkeling
Polyarc, de studio achter de geliefde VR-games Mossen Moss: Book II, stopt met actieve ontwikkeling. Dat blijkt uit een bericht op LinkedIn, waarin de studio spreekt over het einde van een tijdperk.
In het bericht schrijft Polyarc dat de studio na bijna twaalf jaar afscheid neemt. Het team noemt gameontwikkeling een emotionele achtbaan en geeft aan dat het gezamenlijke werk nu ten einde komt. Daarbij bedankt de studio iedereen die de afgelopen jaren onderdeel is geweest van de reis. Polyarc werd vooral bekend door Moss, waarin spelers samen met het kleine muisje Quill op avontuur gaan. De VR-game werd geprezen om de manier waarop het spelers niet alleen naar een wereld liet kijken, maar hen daar ook echt onderdeel van maakte. Later volgde Moss: Book II, waarmee het verhaal van Quill verder werd uitgebreid.
Opvallend is dat Polyarc in juli nog Moss: The Forgotten Relic uitbracht, een flatscreen-versie van Moss die op Steam zeer positief werd ontvangen. Toch lijkt dat niet genoeg te zijn geweest om de studio in deze vorm voort te zetten. Bij het LinkedIn-bericht is ook een spreadsheet gedeeld met tientallen namen van ontwikkelaars die nu op zoek zijn naar nieuw werk. Polyarc noemt het team uitzonderlijk en roept andere studio’s op om naar deze mensen te kijken als ze nieuwe medewerkers zoeken.
Het is een verdrietig einde voor een studio die met Quill een van de meest herkenbare personages uit VR wist neer te zetten. Hopelijk vinden de getroffen ontwikkelaars snel een nieuwe plek, want hun werk heeft laten zien hoeveel warmte, charme en vakmanschap er in een klein digitaal muisje kan zitten.
Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.
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Dat is erg jammer. Waren niet mijn games, maar heb vrienden die er erg over te spreken waren. Zonde, want was ook erg uniek!
Moss was een van de beste VR ervaringen.