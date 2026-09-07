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Nederlander lanceert Tetris-game als tegengeluid tegen Trump-game

Door Rudy Wijnberg
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Wouter Sieuwerts, een ontwerper gevestigd in Dordrecht, heeft BuildThatBridge.eu gelanceerd. De Tetris-game dient als tegengeluid op de game Build the Wall: Zombie Border Siege, die door de Trumpadministratie op Arcade.gov is gelanceerd.

Afgelopen weekend zagen we dat de Trumpadministratie een vijftal games heeft gelanceerd waarin het beleid prominent naar voren wordt gebracht. Build the Wall: Zombie Border Siege is een Tetris-game waarin spelers een muur dienen te bouwen om zo 'aliens' buiten de Amerikaanse grens te houden. Reden genoeg voor Sieuwerts om een game te lanceren die precies het tegenovergestelde doet. In Build That Bridge kunnen we gezamenlijk regels van Tetris-blokken wegwerken om zo samen een brug te bouwen.

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De oprichter van het Dordtse Tolly Wolly Studio ontwerpt en realiseert normaliter kunstinstallaties, meubels, speeltoestellen en meer, maar voelde zich nu genoodzaakt om met een game een tegengeluid te bieden tegen het recent verschenen Build the Wall: Zombie Border Siege. Of The Tetris Company dit meer kan waarderen dan de Amerikaanse versie, moet nog blijken. De eigenaar van het inmiddels oeroude IP is namelijk niet zo happig op het gebruik van zijn eigendom.

Bron: Build That Bridge
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2530 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Tetris 99
Tetris 99

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Arika

Uitgever

Nintendo

Release

13 februari 2019

Platforms

NSW
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Reacties
Avatar KVR020
KVR020
lvl6 Combo Juggler
20 minuten geleden

Laat politiek lekker buiten onze games.

1
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl15 Community Veteraan
27 minuten geleden

Volgens mij kun je hier beter helemaal geen aandacht aan geven i.p.v. een tegengeluid te geven.
Alles wat je aandacht geeft groeit!

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0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Ik snap dat Tetris makers hier niet op zitten te wachten maar persoonlijk vind ik t wel tof, als Tetris fan zijn deze spellen wel geinig.

0
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