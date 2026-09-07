Nederlander lanceert Tetris-game als tegengeluid tegen Trump-game

Wouter Sieuwerts, een ontwerper gevestigd in Dordrecht, heeft BuildThatBridge.eu gelanceerd. De Tetris-game dient als tegengeluid op de game Build the Wall: Zombie Border Siege, die door de Trumpadministratie op Arcade.gov is gelanceerd.

Afgelopen weekend zagen we dat de Trumpadministratie een vijftal games heeft gelanceerd waarin het beleid prominent naar voren wordt gebracht. Build the Wall: Zombie Border Siege is een Tetris-game waarin spelers een muur dienen te bouwen om zo 'aliens' buiten de Amerikaanse grens te houden. Reden genoeg voor Sieuwerts om een game te lanceren die precies het tegenovergestelde doet. In Build That Bridge kunnen we gezamenlijk regels van Tetris-blokken wegwerken om zo samen een brug te bouwen.

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De oprichter van het Dordtse Tolly Wolly Studio ontwerpt en realiseert normaliter kunstinstallaties, meubels, speeltoestellen en meer, maar voelde zich nu genoodzaakt om met een game een tegengeluid te bieden tegen het recent verschenen Build the Wall: Zombie Border Siege. Of The Tetris Company dit meer kan waarderen dan de Amerikaanse versie, moet nog blijken. De eigenaar van het inmiddels oeroude IP is namelijk niet zo happig op het gebruik van zijn eigendom.