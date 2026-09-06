Witte Huis lanceert browsergames voor beleidsverheerlijking

Het Witte Huis, onder leiding van Donald Trump, heeft wederom de gamingcultuur misbruikt om zijn boodschap te verspreiden. Dit keer gebeurt dat met browsergames op Arcade.gov. De site maakt gebruik van IP's zoals Snake, Flappy Bird, Tetris en meer om 'successen' rondom immigratie en grensbewaking te promoten.

Dat het Witte Huis inzet op gaming om zijn boodschap te verspreiden, is inmiddels duidelijk. Zo zijn er meerdere socialmediaposts voorbijgekomen waarin het games van Nintendo, Xbox en PlayStation gebruikt om de oorlogsmachine van de Verenigde Staten te verheerlijken. Dit keer gooit het marketingteam er een schepje bovenop door een volledige site met browsergames te lanceren. Zo dien je in Rio Run mensen in een oranje pak te verzamelen, waarmee de 'deported'-teller oploopt. In een andere game, genaamd Build the Wall: Zombie Border Siege, dien je blokjes à la Tetris te stapelen om zo 'aliens' bij de grens tegen te houden.

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In totaal zijn er nu vijf 'games' beschikbaar op het officiële overheidsdomein. Een additionele tegel kondigt aan dat er meer spelletjes op komst zijn.