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gamescom 2026

Witte Huis lanceert browsergames voor beleidsverheerlijking

Door Rudy Wijnberg
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Het Witte Huis, onder leiding van Donald Trump, heeft wederom de gamingcultuur misbruikt om zijn boodschap te verspreiden. Dit keer gebeurt dat met browsergames op Arcade.gov. De site maakt gebruik van IP's zoals Snake, Flappy Bird, Tetris en meer om 'successen' rondom immigratie en grensbewaking te promoten.

Dat het Witte Huis inzet op gaming om zijn boodschap te verspreiden, is inmiddels duidelijk. Zo zijn er meerdere socialmediaposts voorbijgekomen waarin het games van Nintendo, Xbox en PlayStation gebruikt om de oorlogsmachine van de Verenigde Staten te verheerlijken. Dit keer gooit het marketingteam er een schepje bovenop door een volledige site met browsergames te lanceren. Zo dien je in Rio Run mensen in een oranje pak te verzamelen, waarmee de 'deported'-teller oploopt. In een andere game, genaamd Build the Wall: Zombie Border Siege, dien je blokjes à la Tetris te stapelen om zo 'aliens' bij de grens tegen te houden.

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In totaal zijn er nu vijf 'games' beschikbaar op het officiële overheidsdomein. Een additionele tegel kondigt aan dat er meer spelletjes op komst zijn.

Bron: IGN
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2527 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar NightOwl
NightOwl
lvl4 Reply Goblin
40 minuten geleden

Een dystopie in een boek, film of game is best leuk maar in het echt bevalt het me niet zo. Laten we terug gaan naar een checkpoint / savegame van een paar jaar geleden

1
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl12 Clout Farmer
41 minuten geleden

Wat de fuck is deze tijdlijn.

1
Avatar Markus
Markus
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Wek grappig dat Amerika het echte dystopische beeld dat we vaak in games terug zien als thema (ook vaak in Amerika), nu werkelijke in actie zien met deze idioot 🤣

1
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