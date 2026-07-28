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Ontgrendel twee nieuwe skins in Marvel's Spider-Man 2

Door Bram Noteboom
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Om je goed warm te krijgen voor de film Spider-Man: Brand New Day heeft Insomniac Games een tribuut toegevoegd aan de PS5-game Marvel's Spider-Man 2.

Via versie v1.005.000 van de geliefde avonturengame worden twee kostuums toegevoegd. Het ene pakje is natuurlijk geïnspireerd op de aanstaande film met Tom Holland als Peter Parker a.k.a. Spider-Man. De andere outfit kijkt echter af bij de buren, want het is gebaseerd op de vechtgame Marvel Tōkon: Fighting Souls; een heuse cross-promotionele actie dus van Sony en diens studio's. Versie v1.005.000 van Marvel's Spider-Man 2 brengt verder Enhanced PSSR voor de PS5 Pro en een Power Saver-modus om de electriciteitskosten te drukken.

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Marvel's Spider-Man 2 is nu beschikbaar voor de pc en PlayStation 5.

Bron: Insomniac Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5232 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Marvel's Spider-Man 2 Genomineerd
Marvel's Spider-Man 2

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Insomniac Games

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

20 oktober 2023

Platforms

PC
PS5
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
zojuist

Leuke toevoeging!

0
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