Ontgrendel twee nieuwe skins in Marvel's Spider-Man 2

Om je goed warm te krijgen voor de film Spider-Man: Brand New Day heeft Insomniac Games een tribuut toegevoegd aan de PS5-game Marvel's Spider-Man 2.

Via versie v1.005.000 van de geliefde avonturengame worden twee kostuums toegevoegd. Het ene pakje is natuurlijk geïnspireerd op de aanstaande film met Tom Holland als Peter Parker a.k.a. Spider-Man. De andere outfit kijkt echter af bij de buren, want het is gebaseerd op de vechtgame Marvel Tōkon: Fighting Souls; een heuse cross-promotionele actie dus van Sony en diens studio's. Versie v1.005.000 van Marvel's Spider-Man 2 brengt verder Enhanced PSSR voor de PS5 Pro en een Power Saver-modus om de electriciteitskosten te drukken.

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Marvel's Spider-Man 2 is nu beschikbaar voor de pc en PlayStation 5.