Ontgrendel twee nieuwe skins in Marvel's Spider-Man 2
Om je goed warm te krijgen voor de film Spider-Man: Brand New Day heeft Insomniac Games een tribuut toegevoegd aan de PS5-game Marvel's Spider-Man 2.
Via versie v1.005.000 van de geliefde avonturengame worden twee kostuums toegevoegd. Het ene pakje is natuurlijk geïnspireerd op de aanstaande film met Tom Holland als Peter Parker a.k.a. Spider-Man. De andere outfit kijkt echter af bij de buren, want het is gebaseerd op de vechtgame Marvel Tōkon: Fighting Souls; een heuse cross-promotionele actie dus van Sony en diens studio's. Versie v1.005.000 van Marvel's Spider-Man 2 brengt verder Enhanced PSSR voor de PS5 Pro en een Power Saver-modus om de electriciteitskosten te drukken.
Marvel's Spider-Man 2 is nu beschikbaar voor de pc en PlayStation 5.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Poll
Poll: Wat is de beste PlayStation Studios-franchise?
Wat is volgens jou de allerbeste PlayStation Studios-franchise? Breng nu je stem uit in onze nieuwste poll en laat weten welke serie jouw favoriet is.55 reacties
-
Downloadnieuws
Marvel's Spider-Man 2 slingert naar PlayStation Plus Game Catalog
Je zou het bijna vergeten wegens al de aankondigingen, maar de PlayStation Plus Game Catalog voor februari 2026 wordt verrijkt met Marvel's Spider-Man 2.6 reacties
-
Nieuws
Tweede patch moet Marvel's Spider-Man 2 op pc fixen
Nixxes Software is druk bezig met het uitbrengen van patches en fixes om de problemen rondom Marvel's Spider-Man 2 op pc zo snel mogelijk te verhelpen.0 reacties
-
Nieuws
Marvel's Spider-Man 2 kent valse start op pc
De release van Marvel's Spider-Man 2 op pc verloopt allesbehalve vlekkeloos. Mensen klagen over bugs, issues en crashes en willen zelfs hun geld terug.0 reacties
Leuke toevoeging!