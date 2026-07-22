Volop flashbacks in laatste Spider-Man: Brand New Day-trailer
Peter Parker, oftewel Spider-Man, is spoedig toe aan een nieuw avontuur op het witte doek. Spider-Man: Brand New Day verschijnt op 31 juli in de bioscoopzalen, maar alvorens dat gebeurt, heeft Marvel nog een trailer voor je klaarstaan. Dit keer staat Peters reis naar dit moment centraal en zien we volop flashbacks uit de vorige films.
Het is een gloednieuwe dag voor Peter Parker. Een vrij eenzame, zo lijkt het, want iedereen in zijn omgeving lijkt hem te zijn vergeten. Het probleem is echter dat Peter nog alle herinneringen heeft. Dit doet een soort oerkracht in Spider-Man ontwaken die moeilijk te controleren lijkt. Gelukkig is Peter niet helemaal alleen. Anger management-coaches Hulk en Punisher zijn namelijk aanwezig om Spider-Man te helpen.
Spider-Man: Brand New Day draait vanaf 31 juli 2026 in de Nederlandse bioscopen.
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Blijft een van de leukste helden!
Volgende week al nice!
Heel veel zin in!
Te veel trailers joh, lekker niet kijken. Als je de film wilt zien, ga gewoon naar de bios en laat je verrassen. Ga ik wel doen in ieder geval.
Brand New Day en Doomsday zijn toch echt wel films waar ik hard voor hype.
(Al is de best film van het jaar voor mij al een paar weken uit )