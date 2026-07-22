Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Volop flashbacks in laatste Spider-Man: Brand New Day-trailer

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Peter Parker, oftewel Spider-Man, is spoedig toe aan een nieuw avontuur op het witte doek. Spider-Man: Brand New Day verschijnt op 31 juli in de bioscoopzalen, maar alvorens dat gebeurt, heeft Marvel nog een trailer voor je klaarstaan. Dit keer staat Peters reis naar dit moment centraal en zien we volop flashbacks uit de vorige films.

Het is een gloednieuwe dag voor Peter Parker. Een vrij eenzame, zo lijkt het, want iedereen in zijn omgeving lijkt hem te zijn vergeten. Het probleem is echter dat Peter nog alle herinneringen heeft. Dit doet een soort oerkracht in Spider-Man ontwaken die moeilijk te controleren lijkt. Gelukkig is Peter niet helemaal alleen. Anger management-coaches Hulk en Punisher zijn namelijk aanwezig om Spider-Man te helpen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Spider-Man: Brand New Day draait vanaf 31 juli 2026 in de Nederlandse bioscopen.

Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 315 reviews 2185 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Worlds
Worlds
lvl5 Thread Hunter
2 uur geleden

Blijft een van de leukste helden!

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl11 Commander
5 uur geleden

Volgende week al nice!

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl11 Commander
6 uur geleden

Heel veel zin in!

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
7 uur geleden

Te veel trailers joh, lekker niet kijken. Als je de film wilt zien, ga gewoon naar de bios en laat je verrassen. Ga ik wel doen in ieder geval.

1
Avatar Coola
Coola
lvl13 Meta Builder
7 uur geleden

Brand New Day en Doomsday zijn toch echt wel films waar ik hard voor hype.


(Al is de best film van het jaar voor mij al een paar weken uit )

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord