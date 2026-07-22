Volop flashbacks in laatste Spider-Man: Brand New Day-trailer

Peter Parker, oftewel Spider-Man, is spoedig toe aan een nieuw avontuur op het witte doek. Spider-Man: Brand New Day verschijnt op 31 juli in de bioscoopzalen, maar alvorens dat gebeurt, heeft Marvel nog een trailer voor je klaarstaan. Dit keer staat Peters reis naar dit moment centraal en zien we volop flashbacks uit de vorige films.

Het is een gloednieuwe dag voor Peter Parker. Een vrij eenzame, zo lijkt het, want iedereen in zijn omgeving lijkt hem te zijn vergeten. Het probleem is echter dat Peter nog alle herinneringen heeft. Dit doet een soort oerkracht in Spider-Man ontwaken die moeilijk te controleren lijkt. Gelukkig is Peter niet helemaal alleen. Anger management-coaches Hulk en Punisher zijn namelijk aanwezig om Spider-Man te helpen.

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Spider-Man: Brand New Day draait vanaf 31 juli 2026 in de Nederlandse bioscopen.