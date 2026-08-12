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Gears of War: E-Day Limited Edition Xbox-controller nu te pre-orderen

Door Rudy Wijnberg
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Ben jij na het lezen van onze Gears of War: E-Day-preview helemaal enthousiast geworden? Nou, dan kan een Gears of War: E-Day Limited Edition Xbox-controller natuurlijk niet ontbreken! Fans kunnen de Gears of War: E-Day Wireless Xbox Controller nu pre-orderen. Vanaf 30 september 2026 verschijnen er ook E-Day-designs in Xbox Design Lab.

Gears of War EDay Limited Edition Xbox Controllers 1
Gears of War EDay Limited Edition Xbox Controllers 2
Gears of War EDay Limited Edition Xbox Controllers 3
Gears of War EDay Limited Edition Xbox Controllers 4

Vanaf nu is het mogelijk om de Gears of War: E-Day Wireless Xbox Controller te pre-orderen in de Xbox Store. De controller, genaamd Crimson Omen, is voorzien van een 3D-gemodelleerde asfaltopdruk. In het midden zien we natuurlijk de iconische Crimson Omen schitteren. Dat niet alleen, ook het rode D-Pad en de volledig zwarte face-buttons vallen op. De achterzijde wordt gesierd door de net zo iconische dogtags.

Vanaf 30 september 2026 is het echter ook mogelijk om via Xbox Design Lab een controller met het ontwerp van heavy metal-illustrator Luke Preece te bemachtigen. Deze controller is voorzien van een skull, omringd door twee Lancers. In Design Lab kan je de controller optioneel voorzien van custom triggers, grips en meer.

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De Gears of War: E-Day Limited Edition Xbox-controller is nu beschikbaar in de Xbox Store (zie bron) en kent een adviesprijs van €89,99.

Bron: Xbox
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day

Ontwikkelaar

The Coalition

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

6 oktober 2026

Platforms

PC
XBS
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Reacties
Avatar Cyberpunch01
Cyberpunch01
lvl4 Reply Goblin
4 dagen geleden om 10:03

Niceeeee

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl11 Commander
5 dagen geleden om 21:17

Niet dat ik ze ga bestellen, maar deze zijn wel knap.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl17 Final Form
5 dagen geleden om 19:48

Ziet er dik uit. Heb zelf al de Gears of War 4 Crimson Omen Limited Edition dus sla hem over. Ook nog 2 andere controllers liggen dus wordt anders een beetje teveel van het goede. Geld is niet oneindig helaas.

0
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl9 NPC 2.0
5 dagen geleden om 18:24

Mooi spul ja. Maar die dingen gebruik ik op PC en op Xbox en die oude van de Xbox one kun je ook nog gewoon op beide gebruiken, dus ik heb er al meer dan genoeg liggen ondertussen. Dingen blijven ook gewoon werken.

1
Avatar Anita
Anita
Gameliner
5 dagen geleden om 18:10

Ik heb geen xbox-controller nodig, maar wat een zieke controllers zijn dit.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl13 Meta Builder
5 dagen geleden om 17:30

Wel echt een hele dikke controller. Ik heb nog prima controllers maar kan me voorstellen dat je deze zou nemen.

0
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