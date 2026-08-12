Ben jij na het lezen van onze Gears of War: E-Day-preview helemaal enthousiast geworden? Nou, dan kan een Gears of War: E-Day Limited Edition Xbox-controller natuurlijk niet ontbreken! Fans kunnen de Gears of War: E-Day Wireless Xbox Controller nu pre-orderen. Vanaf 30 september 2026 verschijnen er ook E-Day-designs in Xbox Design Lab.

Vanaf nu is het mogelijk om de Gears of War: E-Day Wireless Xbox Controller te pre-orderen in de Xbox Store. De controller, genaamd Crimson Omen, is voorzien van een 3D-gemodelleerde asfaltopdruk. In het midden zien we natuurlijk de iconische Crimson Omen schitteren. Dat niet alleen, ook het rode D-Pad en de volledig zwarte face-buttons vallen op. De achterzijde wordt gesierd door de net zo iconische dogtags.

Vanaf 30 september 2026 is het echter ook mogelijk om via Xbox Design Lab een controller met het ontwerp van heavy metal-illustrator Luke Preece te bemachtigen. Deze controller is voorzien van een skull, omringd door twee Lancers. In Design Lab kan je de controller optioneel voorzien van custom triggers, grips en meer.

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De Gears of War: E-Day Limited Edition Xbox-controller is nu beschikbaar in de Xbox Store (zie bron) en kent een adviesprijs van €89,99.