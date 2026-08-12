Gears of War: E-Day Limited Edition Xbox-controller nu te pre-orderen
Ben jij na het lezen van onze Gears of War: E-Day-preview helemaal enthousiast geworden? Nou, dan kan een Gears of War: E-Day Limited Edition Xbox-controller natuurlijk niet ontbreken! Fans kunnen de Gears of War: E-Day Wireless Xbox Controller nu pre-orderen. Vanaf 30 september 2026 verschijnen er ook E-Day-designs in Xbox Design Lab.
Vanaf nu is het mogelijk om de Gears of War: E-Day Wireless Xbox Controller te pre-orderen in de Xbox Store. De controller, genaamd Crimson Omen, is voorzien van een 3D-gemodelleerde asfaltopdruk. In het midden zien we natuurlijk de iconische Crimson Omen schitteren. Dat niet alleen, ook het rode D-Pad en de volledig zwarte face-buttons vallen op. De achterzijde wordt gesierd door de net zo iconische dogtags.
Vanaf 30 september 2026 is het echter ook mogelijk om via Xbox Design Lab een controller met het ontwerp van heavy metal-illustrator Luke Preece te bemachtigen. Deze controller is voorzien van een skull, omringd door twee Lancers. In Design Lab kan je de controller optioneel voorzien van custom triggers, grips en meer.
De Gears of War: E-Day Limited Edition Xbox-controller is nu beschikbaar in de Xbox Store (zie bron) en kent een adviesprijs van €89,99.
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Niceeeee
Niet dat ik ze ga bestellen, maar deze zijn wel knap.
Ziet er dik uit. Heb zelf al de Gears of War 4 Crimson Omen Limited Edition dus sla hem over. Ook nog 2 andere controllers liggen dus wordt anders een beetje teveel van het goede. Geld is niet oneindig helaas.
Mooi spul ja. Maar die dingen gebruik ik op PC en op Xbox en die oude van de Xbox one kun je ook nog gewoon op beide gebruiken, dus ik heb er al meer dan genoeg liggen ondertussen. Dingen blijven ook gewoon werken.
Ik heb geen xbox-controller nodig, maar wat een zieke controllers zijn dit.
Wel echt een hele dikke controller. Ik heb nog prima controllers maar kan me voorstellen dat je deze zou nemen.