Gears of War: E-Day krijgt een hoop brutale gameplaybeelden

Het zal niet echt een grote verrassing zijn, maar ook Gears of War: E-Day kwam langs tijdens de XBOX-presentatie op gamescom vandaag. Geen nieuwe trailer ditmaal, maar wel een hoop gameplaybeelden.

Bekijk gameplay van Gears of War: E-Day

Gisteren lag de focus op het verhaal van de game, vandaag is dat de bikkelharde gameplay. Marcus Fenix en de rest van zijn squad nemen het op tegen de Locust op Emergence Day. Verwacht opnieuw die vertrouwde third-person gameplay, waarbij je tactisch dekking moet zoeken en op het juiste moment je vijanden aan gort moet schieten (of doormidden moet zagen met je kettingzaag). We zien verschillende gevechten op verschillende locaties voorbijkomen en de makers van de game voorzien de beelden van commentaar.

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Gears of War: E-Day verschijnt op 6 oktober voor de XBOX Series X|S en pc.