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gamescom 2026

Nieuwe trailer toont het verhaal achter Gears of War: E-Day

Door Bram Noteboom
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Keulen wordt onveilig gemaakt door de Locust. XBOX maakt ruimte op het grote podium om het verhaal achter Gears of War: E-Day in de spotlight te zetten.

Mocht je het nog niet weten: de 'E' in Gears of War: E-Day staat voor 'Emergence'. We volgen de noodlottige evenementen die plaatsvonden, nadat de Locust uit de grond kwamen gekropen en de mensheid begon af te slachten. Uiteraard laat men dat niet zomaar gebeuren en worden de Gears ingezet om de moeilijkste missies te voltooien. De trailer toont dan ook volop persoonlijk momenten; de offers die gemaakt moeten worden om deze oorlog tot een einde te brengen. En als je goed oplet, zie je welke leidinggevende aan het roer staat van deze Locust-invasie.

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Gears of War: E-Day is beschikbaar vanaf 6 oktober voor de pc en Xbox Series X|S.

Bron: Opening Night Live
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5366 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day

Ontwikkelaar

The Coalition

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

6 oktober 2026

Platforms

PC
XBS
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Reacties
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Ik vind de beelden heel indrukwekkend. Dat ouderwetse Gears gevoel lijkt volledig terug. Deze game zou veel meer hype verdienen dan een Wolverine in mijn ogen.

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Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Zag er wel vet uit. Op 1 of andere manier altijd een zwak voor deze serie.

0
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