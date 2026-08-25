Nieuwe trailer toont het verhaal achter Gears of War: E-Day

Keulen wordt onveilig gemaakt door de Locust. XBOX maakt ruimte op het grote podium om het verhaal achter Gears of War: E-Day in de spotlight te zetten.

Mocht je het nog niet weten: de 'E' in Gears of War: E-Day staat voor 'Emergence'. We volgen de noodlottige evenementen die plaatsvonden, nadat de Locust uit de grond kwamen gekropen en de mensheid begon af te slachten. Uiteraard laat men dat niet zomaar gebeuren en worden de Gears ingezet om de moeilijkste missies te voltooien. De trailer toont dan ook volop persoonlijk momenten; de offers die gemaakt moeten worden om deze oorlog tot een einde te brengen. En als je goed oplet, zie je welke leidinggevende aan het roer staat van deze Locust-invasie.

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Gears of War: E-Day is beschikbaar vanaf 6 oktober voor de pc en Xbox Series X|S.