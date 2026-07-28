Oud BioWare-producent ziet weinig toekomst voor Dragon Age
Zit je te wachten op een nieuwe Dragon Age? Zet dat dan maar even in de koelkast. Tenminste, dat zegt oud-Dragon Age-producent Mark Darrah. Naast het feit dat BioWare slechts een schim is van wat het ooit was, durft volgens hem niemand binnen EA een nieuwe Dragon Age te pitchen. Waarom? Volgens Darrah is EA een "hedgefonds" met een te dure gaminghobby.
Klinkt zuur, en dat is het ook, maar ergens zit hier een kern van waarheid. Mark Darrah, die na 23 jaar bij BioWare in 2021 de studio verliet, zegt in een interview met FRVR dat hij niemand meer binnen BioWare kent die überhaupt een nieuwe Dragon Age durft te pitchen. En mocht iemand binnen EA (buiten BioWare) dat doen, dan zouden medewerkers binnen BioWare diegene volgens Darrah "opwachten en aan stukken scheuren".
Na een omstreden release van Dragon Age: The Veilguard, Veilguard wist immers records te breken, vertrokken zo'n vijftig ontwikkelaars bij BioWare. Daarmee transformeerde de ooit gerenommeerde studio in één klap naar een ontwikkelaar die nog maar aan één game tegelijk kan werken. Die game is natuurlijk 'The Next Mass Effect', die naar verluidt nog altijd in ontwikkeling is.
Afgelopen jaar kwam bovendien het nieuws naar buiten dat Electronic Arts werd geprivatiseerd, waarbij Saoedi-Arabië een groot aandeel in het bedrijf wist te verkrijgen. Dat sluit goed aan bij een andere uitspraak van Darrah. Volgens hem heeft EA namelijk veel meer baat bij het uitbrengen van jaarlijkse sportgames, die aanzienlijk meer geld in het laatje brengen dan losstaande blockbusters. De jaarlijkse releases garanderen immers een stabiele omzetstroom, wat Darrah tot de volgende uitspraak brengt:
Wat denken jullie? Komt er ooit nog een nieuwe Dragon Age-game, en zo ja, wordt die überhaupt nog door BioWare ontwikkeld?
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Diep binnen veilguard zat er een goed verhaal. Maar door geforceerde elementen. Vond ik het niet meer waard dan een 5,5
Veilguard was vermakelijk maar had zoveel beter moeten en kunnen zijn. En breek me de bek niet open over de geforceerde rotzooi die er in zit.... maar dat is slechts 1 van de vele minpunten van die game helaas.
Wat was de eerste toch goed
Er zou vast nog wel een game van kunnen komen maar of die door Bioware wordt gemaakt is de vraag haha.
Ik ben geloof ik een van de weinigen die dit een hele toffe game vind. Heb zelfs de platinum gehaald. Misschien omdat ik de voorgaande delen niet gespeeld heb en geen verwachtingen had?
Zoals je schrijft is Darrah al een tijdje weg bij Bioware, dus ik geloof niet dat hij nog 100% op de hoogte is met wat daar speelt. Bovendien komen zijn opmerkingen vaak wat bitter over, helaas ben ik het ook wel vaak met hem eens dus misschien ben ik ook wat bitter tegenover Bioware en DA.
Het was altijd mijn favoriete game serie en Origins staat nog steeds wel in mijn top 5 games aller tijden, maar Veilguard heb ik nog steeds niet gespeeld. Waarschijnlijk vind ik het nog steeds een leuke game als ik het ga proberen, maar het voelt gewoon te pijnlijk om te zien wat er met de serie is gebeurd.
Ik hoop nog steeds op een nieuwe game en een remaster trilogie zoals bij Mass Effect zou ik ook geweldig vinden, maar misschien is het beter als dit niet door Bioware gedaan wordt.