Oud BioWare-producent ziet weinig toekomst voor Dragon Age

Zit je te wachten op een nieuwe Dragon Age? Zet dat dan maar even in de koelkast. Tenminste, dat zegt oud-Dragon Age-producent Mark Darrah. Naast het feit dat BioWare slechts een schim is van wat het ooit was, durft volgens hem niemand binnen EA een nieuwe Dragon Age te pitchen. Waarom? Volgens Darrah is EA een "hedgefonds" met een te dure gaminghobby.

Klinkt zuur, en dat is het ook, maar ergens zit hier een kern van waarheid. Mark Darrah, die na 23 jaar bij BioWare in 2021 de studio verliet, zegt in een interview met FRVR dat hij niemand meer binnen BioWare kent die überhaupt een nieuwe Dragon Age durft te pitchen. En mocht iemand binnen EA (buiten BioWare) dat doen, dan zouden medewerkers binnen BioWare diegene volgens Darrah "opwachten en aan stukken scheuren".

Na een omstreden release van Dragon Age: The Veilguard, Veilguard wist immers records te breken, vertrokken zo'n vijftig ontwikkelaars bij BioWare. Daarmee transformeerde de ooit gerenommeerde studio in één klap naar een ontwikkelaar die nog maar aan één game tegelijk kan werken. Die game is natuurlijk 'The Next Mass Effect', die naar verluidt nog altijd in ontwikkeling is.

Afgelopen jaar kwam bovendien het nieuws naar buiten dat Electronic Arts werd geprivatiseerd, waarbij Saoedi-Arabië een groot aandeel in het bedrijf wist te verkrijgen. Dat sluit goed aan bij een andere uitspraak van Darrah. Volgens hem heeft EA namelijk veel meer baat bij het uitbrengen van jaarlijkse sportgames, die aanzienlijk meer geld in het laatje brengen dan losstaande blockbusters. De jaarlijkse releases garanderen immers een stabiele omzetstroom, wat Darrah tot de volgende uitspraak brengt:

Someone once described to me EA as a hedge fund with a video game hobby that it wished it didn’t spend so much money on. And I think that remains true. Mark Darrah

Wat denken jullie? Komt er ooit nog een nieuwe Dragon Age-game, en zo ja, wordt die überhaupt nog door BioWare ontwikkeld?