Outward 2 verschijnt in februari 2027 in Early Access

Fans van uitdagende RPG's kunnen volgend jaar opnieuw op avontuur. Outward 2 verschijnt op 8 februari 2027 in Early Access voor pc en bouwt voort op de survivalgerichte aanpak van het eerste deel.

De game wordt ontwikkeld als een actie-RPG waarin overleven een belangrijke rol speelt. Outward 2 kiest daarbij voor een meer gegronde ervaring, waarbij de speler niet zomaar als een almachtige held door de wereld trekt. De game draait om het aangaan van uitdagingen en het omgaan met de gevolgen van je keuzes. Survival-elementen vormen een belangrijk onderdeel van de gameplay, al zijn er op dit moment nog weinig details bekend over hoe deze systemen precies werken. De Early Access-release van Outward 2 stond aanvankelijk gepland voor juli dit jaar, maar die release werd uitgesteld.

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Outward 2 verschijnt op 8 februari 2027 in Early Access op pc. Meer details over de inhoud en verdere plannen voor de game worden op een later moment bekendgemaakt.