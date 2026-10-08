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The Triple-i Initiative 2026

Outward 2 verschijnt in februari 2027 in Early Access

Door Claudia Tjia
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Fans van uitdagende RPG's kunnen volgend jaar opnieuw op avontuur. Outward 2 verschijnt op 8 februari 2027 in Early Access voor pc en bouwt voort op de survivalgerichte aanpak van het eerste deel.

De game wordt ontwikkeld als een actie-RPG waarin overleven een belangrijke rol speelt. Outward 2 kiest daarbij voor een meer gegronde ervaring, waarbij de speler niet zomaar als een almachtige held door de wereld trekt. De game draait om het aangaan van uitdagingen en het omgaan met de gevolgen van je keuzes. Survival-elementen vormen een belangrijk onderdeel van de gameplay, al zijn er op dit moment nog weinig details bekend over hoe deze systemen precies werken. De Early Access-release van Outward 2 stond aanvankelijk gepland voor juli dit jaar, maar die release werd uitgesteld.

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Outward 2 verschijnt op 8 februari 2027 in Early Access op pc. Meer details over de inhoud en verdere plannen voor de game worden op een later moment bekendgemaakt.

Bron: The Triple-i Initiative
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 225 reviews 3458 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

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Packshot Outward 2
Outward 2

Ontwikkelaar

Nine Dots Studio

Uitgever

Nine Dots Studio

Release

8 februari 2027

Platforms

PC
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