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Paralives x Unpacking crossover is vanaf nu beschikbaar

Door Patrick Lamers

Tijdens de Wholesome Direct kwamen twee grote wholesome games bij elkaar. Er werd namelijk een trailer getoond van Paralives, waarin een crossover werd aangekondigd met Unpacking.

In de trailer zien we hoe er in de life sim de game Unpacking op de computer wordt gespeeld om bekend te maken dat de crossover tussen Paralives en Unpacking een feit is. De samenwerking tussen de twee franchises brengt tien exclusieve voorwerpen voor Paralives met zich mee die je kent uit Unpacking. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het pakje krijtjes en verschillende herkenbare knuffels. Ook is er een heuse Unpacking poster die je in je huis kunt ophangen. Je kunt je zelfs hullen in een speciaal Unpacking t-shirt. Bovendien zijn er een zevental postzegels te verzamelen die een Unpacking thema hebben.

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De gratis Unpacking update is vanaf nu beschikbaar in Paralives. Onze Jolien, waarvan in de wandelgangen wordt gefluisterd dat ze is afgestudeerd aan de Hogeschool voor Wholesome en Cosy Games, is al in de ]Early Access van Paralives gedoken.

Bron: Paralives Studio
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Paralives
Paralives

Ontwikkelaar

Alex Massé and team

Uitgever

Paralives Studio

Release

25 mei 2026

Platforms

PC
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