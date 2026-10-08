Pony Island 2: Panda Circus-trailer toont krankzinnige gameplay
Daniel Mullins Games maakt een opkomst tijdens The Triple-i Initiative. Bekijk de nieuwe trailer van Pony Island 2: Panda Circus en ontdek hoe je vroegtijdig met de titel aan de slag kan.
Weet je hoe Pony Island 2: Panda Circus wordt beschreven? Komt 'ie: een fantasmagorische reis door tijd, mythe, goddelijkheid en videogames. Juist en dat merk je in de onderstaande gameplaytrailer. Het is aan jou om te ontsnappen van de goden van de onderwereld zonder je ziel en je geestelijke gezondheid te verliezen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want het loopt al snel helemaal uit de klauwen. Mocht dit je interesse aanwakkeren, dan kun je nu deelnemen aan de Pony Island 2: Panda Circus-playtest. Ook is het origineel gratis te downloaden via Steam. Oh, en voordat je het vraagt: dit is geen game over schattige pony's.
Pony Island 2: Panda Circus is beschikbaar vanaf 27 april 2027 voor de pc.
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