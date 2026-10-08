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The Triple-i Initiative 2026

Pony Island 2: Panda Circus-trailer toont krankzinnige gameplay

Door Bram Noteboom
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Daniel Mullins Games maakt een opkomst tijdens The Triple-i Initiative. Bekijk de nieuwe trailer van Pony Island 2: Panda Circus en ontdek hoe je vroegtijdig met de titel aan de slag kan.

Weet je hoe Pony Island 2: Panda Circus wordt beschreven? Komt 'ie: een fantasmagorische reis door tijd, mythe, goddelijkheid en videogames. Juist en dat merk je in de onderstaande gameplaytrailer. Het is aan jou om te ontsnappen van de goden van de onderwereld zonder je ziel en je geestelijke gezondheid te verliezen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want het loopt al snel helemaal uit de klauwen. Mocht dit je interesse aanwakkeren, dan kun je nu deelnemen aan de Pony Island 2: Panda Circus-playtest. Ook is het origineel gratis te downloaden via Steam. Oh, en voordat je het vraagt: dit is geen game over schattige pony's.

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Pony Island 2: Panda Circus is beschikbaar vanaf 27 april 2027 voor de pc.

Bron: The Triple-i Initiative
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5647 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Pony Island 2: Panda Circus
Pony Island 2: Panda Circus

Ontwikkelaar

Daniel Mullins Games

Uitgever

Daniel Mullins Games

Release

27 april 2027

Platforms

PC
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